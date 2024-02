El mural de Don Quijote y Sancho Panza de Castro del Río, obra del grafitero baenense Javier Castilla Sake ha quedado en la posición número 10 del Concurso de Mejor Mural del Mundo 2023 (Best Mural of The World 2023), según ha anunciado en sus redes sociales el autor. "No tengo palabras para agradecer todo el apoyo que habéis puesto con esta nominación, ha sido increíble la involucración en las votaciones, por hacerlo vuestro y hablar de él", ha dicho a sus seguidores después de asegurar que "estar nominado ya era algo para celebrar y ahora hemos conseguido entre todos que este mural esté entre los diez mejores del mundo".

El joven grafitero ha agradecido también el apoyo al Ayuntamiento de Castro del Río la oportunidad de crear esta obra, que Sake describe como "una composición sobre un atardecer cálido de nuestras tierras en cualquier tarde de verano, acompañado de un retrato en primer plano del Quijote, en la parte central Quijote y Sancho Panza a caballo y en burro, y en la parte derecha el municipio de Castro del Río, destacando la iglesia, el castillo y la muralla, acompañado de una tipografía central con el lema 'Castro Villa Cervantina'. El mural está ejecutado "con pintura plástica para grandes espacios y spray para los elementos descritos anteriormente". Antes de competir por ser el número uno del mundo, ‘Don Quijote y Sancho Panza' fue elegido el mejor mural del mes de diciembre en la plataforma Street Art Cities. Esta obra, pretende poner en valor el paso de Don Quijote y Sancho Panza por el municipio. Y es que, en la famosísima novela de Cervantes, los protagonistas pasaron una noche en un hostal de la localidad. El mural, cuenta con seis metros de alto 23,5 de largo y está ubicado en una nave privada de la Ronda Norte de Castro del Río, la cual ha cedido una de sus fachadas laterales para realizar la obra. Así es el mural cervantino de Castro del Río que opta a ser el mejor del mundo en los premios ‘Street Art Cities’