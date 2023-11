Con el vello de punta. Así se quedaron los espectadores de la gala ‘Person of The Year’ de los Latin Grammy, celebrada en la noche del miércoles en Sevilla, cuando cinco grandes de la música española se subieron al escenario para homenajear a Laura Pausini, la premiada en esta edición, con una interpretación de su gran éxito ‘La Soledad’, con el que la cantante italiana se dio a conocer mundialmente en 1993.

Los versos compuestos por Pausini resonaron con fuerza en el auditorio de FIBES Sevilla en las voces de la cantante cordobesa India Martínez, Alejandro Sanz, Ana Mena, Malú y Niña Pastori.

El propio Alejandro Sanz ha recogido el momento en sus redes sociales con unas sentidas palabras a la homenajeada: “Hay veces que la música brilla en los ojos. Hoy es una de esas veces, tu noche Laura Pausini mi #PersonOfTheYear2023”

La actuación fue uno de los momentos de una noche muy emotiva en la que no faltaron los amigos de Laura Pausini para rendir tributo a su carrera. Junto a los protagonistas de una de las actuaciones de la noche, también estuvieron presentes Andrea Bocelli, Luis Fonsi, David BisbalPablo Alborán, Beret, Pablo López y Antonio Orozco, entre otros.

"Soy la italiana más latina del mundo"

La cantante, compositora y productora Laura Pausini, ha sido reconocida como Persona del Año 2023 de los premios Grammy Latino por su carrera como artista multifacética y multilingüe, así como por su compromiso continuo de apoyar las causas de justicia social. La artista ha destacado que este reconocimiento "es un orgullo inmenso" y algo "muy inesperado", al tiempo que se ha definido como "la italiana más latina del mundo".

"Desde que comencé a cantar en español hace casi 30 años siempre me he sentido como adoptada por todos vosotros; incluso ahora, desde hace tiempo, reconozco todos los acentos cuando alguien me habla desde Chile, México, España o Colombia y Venezuela", manifestó este miércoles en rueda de prensa horas antes de la gala la artista italiana, tercera mujer reconocida por la Academia Latina de la Grabación como Persona del Año tras Gloria Estefan y Shakira.

"Somos tres pero ya empezamos a ser siempre más. En el mundo de la música, muchísimas mujeres, especialmente latinas, han empezado a hacerse reconocer a nivel mundial como Rosalía o Karol G y pienso que es maravillo porque es llevar al mundo donde no se escribe esta música, donde no se habla en español, la cultura de nosotros los latinos", ha subrayado.