No cabe duda de que la salud mental es un tema que está en boca de muchas personas y, poco a poco, está dejando de ser tabú en la sociedad. Cada vez más famosos y personas anónimas se atreven a hablar del tema, del estrés o miedo que padecen, entre otros muchos factores. Una de las últimas en pronunciarse sobre ello ha sido la artista cordobesa India Martínez, quien ha señalado entre lágrimas que ya no puede más.

La dura confesión de India Martínez

La artista del barrio de Las Palmeras, que acostumbra a ser muy transparente con sus seguidores en redes sociales, ha sorprendido a sus más de 1,7 millones de 'followers' con una publicación tan sincera como dura.

Y es que, en su Instagram ha subido un carrusel de fotos en el que en la principal es una 'selfie' de ella con los ojos llorosos, el resto de imágenes son de su gira por Europa, la cual le está llevando a cantar en capitales como París o Londres. Además, el pie de foto es un texto en el que India se confiesa a sus fans señalando que: "Creo que no puedo más. Que necesito un descanso". Posteriormente matiza, o más bien explica, estas dos primeras frases tan contundentes, "disfruto de cada cosa que hago y lo vivo como nadie, pero hay días más difíciles que otros y, cuando estás saturado, todo te afecta y te pesa más. Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada", asegura.

Tal y como señala India Martínez en sus 'post', la vida de un cantante dista mucho de ser idílica y también tiene sus retos y problemas, como puede ser la sobreexposición, la presión, el trabajar tanto tiempo fuera de casa, la necesidad de reinventarse etc. No obstante, conforme avanza el texto, la cordobesa decide quitar un poco de hierro al asunto y tirar de humor para explicar parte de su situación, "Ni siquiera tengo una foto guay en mi primera vez en París, no he tenido tiempo ni de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer siquiera, ni asimilar dónde estoy… y encima con tos y mocos para todos lados". Por suerte, la publicación acaba con una nota positiva, ya que agradece el cariño que recibe a diario y asegura que "estáis para salvarme sin saberlo (...) me hacéis mi día malo en uno bueno". Y acaba señalando que está "deseando volver, pero con más tiempo".

Nota el cariño de la gente

La publicación ha recibido el cariño de miles de sus seguidores, los cuales tratan de arropar a la artista. Entre ellos, se encuentra el actor Samuel López que le pide que piense "más en ti" y que se cuide mucho o la modelo Tamara Gorro que le comenta "Te quiero amiga, debes de pensar en ti", entre muchas otras personalidades y usuarios anónimos que le dejan mensajes de apoyo y ánimo.