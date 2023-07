Con la temporada estival, el cine de verano al aire libre regresa del 13 de julio al 7 de septiembre al C3A, sede en Córdoba del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte. La programación está confeccionada por tercer año consecutivo por José Luis Cienfuegos, quien ha sido durante una década el director del Festival de Sevilla y actualmente está al frente de la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, que colabora en este programa.

El ciclo, distribuido en nueve sesiones con entrada libre hasta completar aforo, viaja por diferentes geografías del mundo y rehúye la indiferencia con dosis de humor, provocación, sexo, inteligencia, literatura, misticismo, cultura queer… y, ante todo, libertad creativa. Las proyecciones tendrán lugar en el exterior del C3A los jueves y arrancarán a partir de las 22.00 horas, dependiendo del ocaso solar.

El programa propone una colorista travesía a través de nueve películas, de gran riqueza estilística y temática, galardonadas en los principales festivales españoles e internacionales. De la ‘banlieue’ francesa (Los peores) a las calles de Medellín (Anhell69), del río Suzhou (Suzhou River) a la playa de Benidorm (Soy vertical pero me gustaría ser horizontal), y de la Rumanía de Ceaucescu (Metronom) a una abrasadora Costa Rica (Tengo sueños eléctricos), con parada en un Madrid descabellado (El fantástico caso del Gólem), antes de ascender a los cielos con Santa Teresa (La niña mártir). Los vientos a veces incómodos de la provocadora tragicomedia noruega Enferma de mí misma (Sick of myself) completan este estimulante viaje.

La programación

Jueves 13 de julio

LES PIRES (LOS PEORES)

Lise Akoka, Romane Gueret | Francia | 2022 | 99 min. | VOSE

Jueves 20 de julio

SICK OF MYSELF (ENFERMA DE MI MISMA)

Kristoffer Borgli | Noruega | Suecia| 2022 | 97 min. | VOSE

Jueves 27 de julio

TENGO SUEÑOS ELÉCTRICOS

Valentina Maurel | Bélgica, Francia, Costa Rica | 2022 | 101 min. | VO

Jueves 3 de agosto

ANHELL69

Theo Montoya | Colombia, Rumania, Francia, Alemania | 2022 | 75 min. | VO

Jueves 10 de agosto

EL FANTÁSTICO CASO DEL GOLEM

Burnin´ Percebes | España, Estonia | 2023 | 95 min. | VO

Jueves 17 de agosto

SUZHOU RIVER

Lou Ye | China, Alemania, Francia | 2000 | 79 min. | VOSE

Jueves 24 de agosto

EL TRÍO EN MI BEMOL

Rita Azevedo Gomes | Portugal, España | 2022 | 120 min. | VOSE

Jueves 31 de agosto. SESIÓN DOBLE

LA NIÑA MÁRTIR

María Pérez Sanz | España | 2022 | 11 min. | VO

SÓC VERTICAL PERÒ M'AGRADARIA SER HORITZONTAL (SOY VERTICAL PERO ME GUSTARÍA SER HORIZONTAL)

María Antón Cabot | España | 2022 | 40 min. | VOSE

Jueves 7 de septiembre

METRONOM

Alexandru Belc | Rumania, Francia | 2022 | 93 min. | VOSE