"En ‘Lorca Sonoro’ indagamos en cómo Federico sonaría hoy"

"Lorca es pura música", sentencia Pasión Vega cuando habla del espectáculo con el que recala mañana en el Gran Teatro de Córdoba y donde indaga "en cómo Federico sonaría hoy". Y es que la cantante malagueña ha querido profundizar con Lorca Sonoro en las raíces musicales del universal poeta granadino reinterpretando algunos de sus poemas más célebres (La leyenda del tiempo, La tarara, Romance de la pena negra, Pequeño vals vienés...), todo ello con un concierto escénico que cuenta con la interpretación del actor Víctor Clavijo y que nació de un disco del mismo título en el que la artista ha contado con colaboraciones como las de Rozalén, Elvira Sastre, Carmelo Gómez o Juan José Téllez.

Con Lorca Sonoro sobrepasa la línea de un concierto para adentrarse casi en el teatro musical. ¿Qué se va encontrar el espectador sobre el escenario?

El público podrá disfrutar de un conjunto de grandes textos y canciones que van sucediéndose a través de la palabra, la música, la interpretación e, incluso, la ilustración. Todo esto conforma el espectáculo, que tiene el objetivo de que todos esos textos de Lorca brillen, se comprendan dentro del contexto de la escena, y, sobre todo, para hacer ese regalo al espectador, que también es un regalo para mí. Para todo el equipo de Lorca Sonoro, la obra de Federico es un punto de partida.

¿Cómo está recibiendo el publico el espectáculo?

La experiencia de estos meses de gira está siendo maravillosa. Este montaje es algo que me apasionaba a mí, pero siento que al público le sigue interesando conocer más y más de Lorca y su obra, y sale emocionado del espectáculo.

Se ha cantado mucho a Lorca ¿Qué tiene su poesía para que atraiga tanto a la música?

Su poesía tiene mucha música. Él fue músico antes que poeta, pero se le cruzó la escritura y se decantó por esto último. A lo largo de toda su obra se desprenden estribillos y maneras de componer sus versos que tienen mucha similitud con una canción. Lorca es pura música.

Lorca amaba y respetaba el flamenco por encima de todo, pero en sus viajes se dejó invadir por otras corrientes musicales como el jazz o el son cubano. ¿Qué ritmos hay en ‘Lorca Sonoro’?

En este recorrido por su poesía también indagamos en cómo Federico sonaría hoy. Todos esos viajes, sus inquietudes y esa forma de entender la música desde la raíz, desde lo popular, pero también desde fuera de nuestras fronteras, y eso también está muy presente en Lorca Sonoro porque Federico era universal.

Este espectáculo nace de un disco en el que cuenta con grandes colaboraciones. ¿Toman otra dimensión estas canciones cuando saltan al escenario?

El disco está concebido pensando en el concierto en directo, en esa idea original que yo tenía de lo que buscaba de este espectáculo. Quería que hubiera interacción entre el actor, los músicos, la voz cantada y que todo sea armonioso. Pero esas piezas sobre el escenario hacen que surjan otras preguntas, más colores, y cada actuación es diferente aunque el espectáculo es el mismo. El directo siempre supera al disco, aunque este también se grabó en directo.

¿Fue difícil la selección de poemas? ¿Se le ha quedado algo en el tintero?

Sí, porque es una obra muy extensa y hermosa, pero me he dejado llevar por mis intuiciones y corazonadas, por aquellas canciones que me han marcado, como las de Leonard Cohen, Ricardo Pachón, Javier Ruibal o Paco Ibáñez. Son temas que me han acompañado y transformado como artista y que en su momento cambiaron el curso de la música.

¿Qué papel juega Víctor Clavijo en el montaje?

Es una pieza muy importante porque a través de su palabra e interpretación contamos anécdotas, los entresijos del espectáculo y lo que queremos trasladarle al público. Él está haciendo una labor maravillosa, está recibiendo muchos aplausos y se ha tomado este proyecto con mucho interés, lo que dice mucho de su compromiso con el arte y el teatro.

No hay archivo sonoro de la voz de Lorca. ¿Ha intentado imaginarse alguna vez cómo hubiera recitado o cantado sus poemas?

Me lo imagino todo el rato. En muchas de sus obras incluía canciones y lo veo explicándoselo a los actores, incluso cantándolas.

Desde cuándo recuerda a Lorca en su vida? ¿Cuál fue su primer encuentro con el poeta?

En el colegio. Y quién me iba a decir a mí que le pondría música a esas poesías.

El poeta granadino tiene muchos perfiles. ¿Con qué Lorca se identifica más, con el melancólico o con el festivo y vitalista?

Con los dos. Como las dos Andalucías de las que él hablaba, la profunda, interior y sobria y la rítmica y alegre.

La figura de Lorca es inagotable. ¿Qué tiene el poeta para que este siempre de actualidad?

Era un poeta que escribía versos para el pueblo, para los demás. No buscaba el éxito o el reconocimiento, que lo tuvo y mucho, sino acercarse a la sociedad, a las clases más desfavorecidos que no tenían acceso a la cultura. Por eso creó el grupo teatral La Barraca. Siempre estará vigente porque él ya hablaba de la falta de libertad de los seres humanos, o la vida de las mujeres en un terrible patriarcado que él explora en su obra, cosas de las que hoy, desgraciadamente, seguimos hablando y sufriendo. Una persona con ese espíritu tan valiente tiene que seguir vivo y su mensaje, intacto.

Llega al Gran Teatro de Córdoba en plena celebración de su 150 aniversario. ¿Qué recuerdos tiene de este escenario y de esta ciudad?

Me siento muy honrada de participar en esta celebración. Córdoba es una parada obligatoria para mí, es una ciudad de la que tengo recuerdos de grandes noches en ese teatro, y su publico siempre es muy fiel y cálido. Espero que en esta ocasión ocurra lo mismo.