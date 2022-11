Ana Curra, pianista y compositora que formó parte de la primera formación de Alaska y los Pegamoides antes de integrarse en Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos, actúa el próximo sábado en el Ambigú de , donde ofrecerá parte de ese repertorio, que conforma sus conciertos en la actualidad.

Ana Curra creó el primer sello independiente que hubo en España, Tres Cipreses. Tras la muerte de su compañero sentimental y creativo, Eduardo Benavente, grabó con El Ángel. Miembro de Los Escaparates, Digital 21, Los Vengadores o El Último Eslabón al tiempo que empezaba su carrera en solitario, también ha colaborado con We Are Not Brothers, Narco, Munjitas del Fuzz, Antifan, o Andrés Ama en Estrategias de la Realidad.