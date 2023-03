Perseverancia en la esencia

'Perseverancia. Poesía inédita 2018-2021’, en edición y estudio crítico introductorio de Marina Bianchi, ilustre profesora de la universidad de Bérgamo, es un conjunto de tres libros: ‘Un soplo de fuego es el recuerdo’, ‘Sombríos del corazón’ y ‘Los poderes de la poesía’. Un gran prontuario de poesía contemporánea, ajeno a modas e inserto en una tradición elocuente donde la palabra reclama un espacio de dignidad, un armonioso encuentro, verbalizando nuestra esencia de seres en conflicto permanente, presos de nosotros mismos y del tiempo-espacio que nos tocó vivir. El desespero de la palabra por expresar la inefabilidad de este encuentro entre el ser y su ‘modus dicendi’ alcanza una súbita y mágica expresividad que nos muestra el estilo y la forma única y diferente, la expresividad ballesteriana, siempre profunda, siempre precisa en matices, siempre a la búsqueda de lo complementario, no por secundario menos sutil, en la conformación de la estructura conceptual del poema, de su esencia como palabra, como vida, como ser.

Ahonda con ternura Marina Bianchi pero sobre todo con sensatez, con instintiva inteligencia en este estudio donde «el recorrido deja patente el protagonismo de Eros y Thanatos», siendo la tradición, la innovación y la emoción tres guías que determinan este camino. Bianchi nos habla de la perseverancia, título organizador, como el «ser constante en la integridad», con todas las facetas en torno al recuerdo, el deseo, la muerte, la verdad, la duda, la fraternidad, la intertextualidad…, sobre todo con un fin último siempre agitador, siempre determinante: la poesía como acto para «aliviar las penas y, por otro, de meditar sobre los interrogatorios más angustiosos: el sentido de la vida y su final».

La cercanía en el tiempo a su obra anterior, ‘Jardín de poco’ (2019), permite hablar de vecindad conceptual y temática entre ambos libros. Pero para los que tuvimos ocasión de escribir sobre su última obra, ‘Jardín de poco’, la gran novedad de ‘Perseverancia’ creo que puede ser la «nueva» perspectiva del sujeto. No se trata, como en muchas ocasiones, de un sujeto aislado en su relación con el mundo (tiempo-espacio). Gran parte de la poesía lo ha sido así, desde ‘El arte poética’ de Aristóteles. Pero durante el siglo XX en algunas ocasiones se advirtió de la reconsideración de la misma (en autores como Antonio Machado, por ejemplo) para ampliar la perspectiva. El poeta ahora es consciente de que su mundo es el mismo que el del «otro/a»; el mundo del «otro/a» también es su mundo. De ahí que haya versos que especialmente lo reafirmen: «Yo, igual/ también que ellos, y también era el/ indigente, el postergado». Y en otro momento: «Ese dolor es par. Ahí sí que/ hombre y mujer en todos junto, es/ igual. Ambos los dos en un humano/ lo mismo todo en semejanza igual./ Todos semejos mucho en el dolor (...) Y bebemos, lo bebemos todos». Ahí ya existe una nueva totalidad del ser, una nueva mirada. La compañía de los otros, porque nuestra existencia, nuestra humanidad no nace de un sujeto aislado frente a la adversidad/amor con el mundo sino que nace inserto en una colectividad. El sentimiento no es mío exclusivamente. Es nuestro. Como decía Antonio Machado, tiene una corporeidad que nos une. Siempre unió el dolor en esa humanidad compartida, fraternal. Machado hablaba de la «congoja de dos corazones enteleridos en medio de una naturaleza no comprendida».

Porque esa es la gran pregunta, la pregunta constante que la poesía de Ballesteros nos hace. Su lírica no ofrece certezas. ¿Quién somos nosotros con los límites de la verbalización para mostrarlas? La lírica de Ballesteros siempre es un pozo de preguntas, por las que va ahondando, por las que va discurriendo teniendo como guía el horizonte del sentimiento y la comparativa entre el ser y lo sido, el vivir y lo vivido, el ayer y el hoy..., pero también «cercenado el paso/ hacia cualquier otro más allá. Ese peso marcó mi vida, la marcó tanto que el fundido de mí/ es ya ligero, sí, pero tardío, de mangas verdes./ Ya sabiendo que lo que todo faltaba es aquello que más quería».

Los límites que me imponen esta reseña me impiden profundizar en ese mundo amplio, generoso, profundamente sustancial, que nos propone Ballesteros, uno de los grandes poetas contemporáneos, donde el corazón está en permanente agitación, pero también el control riguroso de la palabra, su peso, su medida, su creación verbalizada (recurriendo a palabras que mueven por su rareza y usos y potencial expresivo), su encuentro con la tradición y con las eternas preguntas del ser, y todos sus correlatos de ascos, nostalgias, tristeza, horror, odio..: «Hijos del odio no seamos, como no somos del relámpago». Una poesía tan bella que hiere, tan inteligente que nos ahonda, que nos conmueve. Donde nunca hay certezas («Ahí, Ahí: en aquello que muévese/ inestable estará nuestro nido, y en lo voluble,/ nuestro acogimiento»). Una poesía para ser, para el encuentro con nosotros mismos en un mundo sin respuestas.

‘Perseverancia. Poesía inédita 2018-2021’.

Autor: Rafael Ballesteros .

Editorial: Devenir . 2023.