Traducción al castellano de los poemas de uno de esos poetas tan singular como icónico, novelista, biógrafo, escritor de memorias y dramaturgo estadounidense, especialmente conocido por su poesía minimalista como es Aram Saroyan. En este volumen –no de bolsillo, precisamente– bien cuidado en cuanto a la edición y acabado, en el que la editorial no ha escatimado esfuerzos, se recogen por primera vez en edición bilingüe inglés-español los poemas de este autor norteamericano, en dos partes: una primera con los poemas que han sido traducidos (con las concesiones que la traducción exige), y una segunda en que dicha empresa no ha sido posible y se mantienen los versos en su idioma original. La decisión de este autor de apostar por la sencillez, puede ser, justamente, la más arriesgada, en contra de lo que se pudiera pensar a priori. Esa apuesta (en ocasiones por una sola palabra, generalmente un sustantivo) como elemento ya de reduccionismo al máximo de la expresión, sintetiza el poema a lo mínimo, pero sin renunciar a la fuerza de su significado y las posibilidades que plantea. Esa desnudez no es baldía ni caprichosa, y como decía Seamus Heany en un poema que viene al caso: «Podemos dejar caer los andamios / confiados en que hemos edificado nuestro muro». Ese muro es el que nos dice si se sostienen bien estas piezas, es la prueba de fuego que han de pasar los poemas de Saroyan cuando se quedan en lo esencial para esta mirada.

Logra concentrar en cada una de estas piezas la fuerza de la sugerencia, en muy poco terreno, con muy pocos recursos, sin las florituras ni otros adornos que aquí, justamente, pudieran parecer excesivos y hasta fuera de lugar. No es solo qué queda, sino también lo que no está pero en su invisibilidad se apunta o señala, esa otra parte que activa la mente e intuición del lector; atraer sin romper el equilibrio. Una búsqueda no exenta de complejidad, pero que acaba por materializarse y perdurar. ‘Poesía mínima’. Autor: Aram Saroyan Editorial: Cántico (Córdoba 2022)