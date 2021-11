Presentar el pasaporte de vacunación covid antes de poder entrar en un centro sanitario, en locales de ocio nocturno y otra serie de actividades. Esa ha sido la propuesta que ha lanzado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en Córdoba para que se consensúe a nivel estatal por todas las comunidades con el fin de proteger la salud e incitar a quienes aún no se han vacunado a que lo hagan. Aguirre ha recordado que hay más de 537.000 andaluces que aún no lo han hecho y les ha pedido que lo hagan cuanto antes. "La vacuna es la solución para frenar la pandemia", ha insistido, "y tenemos vacunas suficientes".

Se trata de una idea que ya se planteó en el pasado y que no fue refrendada en su día por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Aguirre considera que ahora sí sería factible, "ya que cuando el TSJA lo echó para atrás lo argumentó en base a que aún no toda la población había tenido acceso a la vacuna y sería discriminatorio, algo que ya no es así puesto que quienes no se han vacunado no lo han hecho porque no han querido". En esta línea, ha valorado que "lo ideal sería una modificación legal al respecto para aplicar la medida con la cobertura suficiente".

74.000 dosis de refuerzo en Córdoba

Actualmente, el porcentaje de vacunación de la población diana andaluza supera el 91%, y en Córdoba está por encima del 93%. En ambos casos, la media supera a la nacional y a la de Europa. En cuanto a las dosis de refuerzo, ya son 74.000 las que se han administrado en Córdoba y 647.000 terceras dosis en Andalucía. También se ha pedido que se pueda aplicar al personal sanitario y sociosanitario y también para los mayores de 45 años que quieran acudir.

Primer caso de gripe A en Córdoba

En cuanto a la reunión del comité de expertos, se realizará de cara a la presentación del Plan de Alta Frecuentación en el próximo consejo de gobierno, "ya que se han detectado ya los primeros casos de gripe A, el primero se detectó ayer en Córdoba, que se mezclan con los casos de gripe endémica. Esta situación se estudiará para prever la superposición de casos de coronavirus con los distintos virus de la gripe que ya están circulando. La semana próxima se espera, por tanto, que se convoque el próximo comité de expertos.

Vacunación de los menores de 12 años

Respecto a los menores de 12 años, se espera que la Agencia Española del Medicamento autorice a mediados de diciembre la vacuna de los niños de 5 a 11 años con una dosis más reducida. En el momento en que llegue, "empezaremos la campaña en los colegios si aún no están de vacaciones o con llamamiento y seguiremos en los colegios después".