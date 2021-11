La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha constatado que unos 6.000 cordobeses se han declarado negacionistas de la vacuna frente al covid, de un total de 163.000 andaluces que han manifestado esta postura, según fuentes de esta administración. La forma que tiene la Consejería de Salud de registrar este dato es a través de la historia de salud digital, que recoge la negativa de estas personas a vacunarse frente al coronavirus y a dicha información se puede acceder a través del sistema Diraya.

Estos 6.000 cordobeses representan apenas un 0,76% de la población total de la provincia, que es de 781.451 habitantes, según el último censo oficial. En el caso de Andalucía, los 163.000 negacionistas de la inmunización frente al coronavirus equivalen al 1,92% del total de población de la región, 8.464.411 ciudadanos. Estos 163.000 andaluces que, según su historia de salud digital han declinado vacunarse frente al covid se incluyen en el conjunto de los casi 540.000 andaluces, mayores de 12 años, que no han recibido la primera dosis de esta vacuna.

En Córdoba se han administrado hasta ahora 1,3 millones de dosis de la vacuna

Desde diciembre y hasta ayer en Córdoba se han administrado 1.310.969 dosis de la vacuna, de las que 656.546 han sido primeras dosis y 647.655, segundas dosis. Con estos datos, el 84% de la población cordobesa ha recibido al menos una dosis de la vacuna y el 82,9%, la pauta completa.

Entre los mayores de 12 años, población diana, la cobertura vacunal con una única dosis es del 94,5% en Córdoba, mientras que se encuentra completamente inmunizado un 93,2%.

Cerca de 125.000 cordobeses sin vacunarse del covid

En Córdoba, actualmente hay cerca de 125.000 cordobeses que no han recibido ninguna dosis de la vacuna frente al covid, de los que casi 87.000 tienen entre 0 y 11 años, edades que no pueden vacunarse de momento. El resto, unos 38.000 cordobeses mayores de 12 años, no se han vacunado por muy distintos motivos, entre los que se incluyen esos 6.000 negacionistas que sí han plasmado más oficialmente que no desean la inmunización.

Por grupos de población, los cordobeses que tienen entre 30 y 39 años y los que están en el tramo de 20 a 29 son los que menos se han vacunado. Entre la población de 60 años en adelante hay un 100% de personas con al menos una dosis. En el grupo de 50 a 59 años el porcentaje que tiene una sola dosis es del 96,5%. Este promedio baja al 92,3% entre los 40 y 49 años, para situarse en el 85,3% en el conjunto de 30 a 39 años y caer a 84,2% en la franja de 20 a 29 años. El porcentaje vuelve a subir en el grupo de 12 a 19 años, siendo un 91,5% los que ya han recibido la primera vacuna.

En Córdoba, en los dos últimos meses se han administrado 9.534 primeras dosis, de las que 2.721 (28,5%) han sido a chicos de 12 a 19 años. Las edades en las que menos personas se han animado a ponerse la primera dosis en este mismo periodo de tiempo han sido las del tramo de 40 a 59 años, 1.612 personas (16,9% del total).

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, recordaba el otro día en una entrevista en este diario que el 60% de los pacientes con covid que ingresan en los hospitales no están vacunados, porcentaje que llega al 80% en el caso de los contagiados que son derivados a una uci. En España, la vacunación es voluntaria, por lo que si no cambia la legislación, no existe obligación de recibir ninguna dosis.