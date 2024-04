El camping de Iznájar reabre esta temporada a "pleno rendimiento"

Los turistas y vecinos de Iznájar volverán a disfrutar del Camping Nuevo Valdearenas, que acaba de reabrir esta temporada a pleno rendimiento tras la adjudicación por parte del Ayuntamiento a Alúa, empresa especializada en ocio al aire libre, que cuenta con una dilata experiencia en la dirección de otros servicios en la localidad como el albergue municipal o las actividades acuáticas del embalse. Así lo ha indicado el Consistorio en un comunicado.

El alcalde de Iznájar, Lope Ruiz, que visitó recientemente las instalaciones, destacó que "esta reapertura contribuye a la dinamización económica de nuestro municipio, pues se trata de un lugar emblemático que sirve de punto de encuentro para muchas familias y amigos que buscan disfrutar plenamente de la naturaleza y el aire puro. Y, además, se crearán tres nuevos puestos de trabajo permanentes durante todo el año, más el refuerzo durante la temporada alta del turismo que va de mayo a septiembre. Algunos de los jóvenes ya contratados son de Iznájar y nuestro empeño es que todo el personal sea del municipio”.

José Carlos Romero, gerente de la empresa gestora, destacó que el objetivo principal de Alúa es “trabajar a fondo para crear un nuevo complejo de ocio en Iznájar que una el albergue Casa rural Lago de Andalucía y el Camping Nuevo Valdearenas y desde los que se pueda disfrutar no sólo del entorno natural, las vistas y la tranquilidad de este paraje natural, sino que también se ofrezca, como ya se está haciendo, una amplia oferta de actividades y deportes náuticos (kayak, paddle surf, big sup, iniciación a la vela, etc.) que atraigan a un público más diversificado”.

Características

La ubicación del camping, a pocos pasos de la Playa de Valdearenas, es realmente privilegiada y dispone de áreas de acampada libre, parcelas equipadas con corriente eléctrica, sectores para caravanas, autocaravanas o campers y cabañas de madera con ambientes térmicos que mantienen la temperatura interior en un nivel ideal durante todo el año. Además, tiene varias zonas comunes de aseos, duchas y fuentes, es accesible para personas con movilidad reducida, tiene conexión wifi gratuita y las mascotas son bienvenidas.

Estas instalaciones se completan con un restaurante abierto a todo el público, Spiaggia Valdearenas, que cuenta con una sala interior y una terraza con vistas al embalse y cuya carta ofrece elaboraciones fundamentalmente centradas en la cocina italiana. No obstante, su chef ha reservado un espacio en la carta con platos tradicionales de la cocina andaluza para que los turistas y visitantes no se vayan sin descubrir una de las gastronomías más famosas y variadas de toda España.

Según explicó José Carlos Romero, el Camping Nuevo Valdearenas fomentará el ecoturismo, el turismo rural y activo creando una oferta complementaria de actividades, de alojamiento y de restauración que contribuya al desarrollo local de un entorno tan único y especial como es Iznájar.