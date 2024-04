La Diputación avanza que la analítica del agua de Sierra Boyera "va bien"

"Un poco de paciencia". Así se ha referido este miércoles el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, a la situación del pantano de Sierra Boyera, prácticamente lleno tras las lluvias de Semana Santa cuando hace apenas unos meses estaba totalmente seco.

El agua ya está en el pantano que sirve a la potabilizadora ubicada a sus pies, pero eso no significa que pueda usarse de inmediato. Primero es necesario realizar los análisis sanitarios y de calidad del agua pertinentes, para comprobar que todo está dentro de los niveles mínimamente aceptables. Y eso llevo su tiempo y protocolos, según ha explicado Fuentes.

Sin fechas concretas

"Nadie tiene más prisa" por beber el agua de Sierra Boyera que "quienes llevan un año padeciendo los grifos sin agua", ha dicho el presidente de la institución. Sí ha avanzado que "la analítica va bien" aunque no ha querido comprometer ninguna fecha concreta para saber cuándo volverá a correr el agua potable por los grifos de las comarcas del Norte.

Esos análisis de laboratorio se hacen a diario, según el responsable de la entidad, desde que el embalse comenzó a llenarse. Fuentes ha prometido que "en el momento en que tengamos la garantía protocolaria de que el agua es apta para el consumo, lo vamos a hacer".

Vaciar las tuberías

Además de esperar a los análisis de la calidad del agua, Emproacsa (la empresa de aguas de la Diputación) tiene que proceder al vaciado de las tuberías y conducciones por las que ahora mismo circula agua que no se puede beber. Es la que procede de La Colada y que se trata en la estación de Sierra Boyera de modo que pueda usarse al menos para otros menesteres que no impliquen su ingesta. Puesto que está contaminada, no puede mezclarse de ningún modo en las tuberías con la que venga limpia directamente de Sierra Boyera tras las últimas lluvias.

La idea, según ha explicado Fuentes, es que los estudios de calidad deben dar buenos resultados no sólo en las tomas del pantano, sino también en las cañerías, en la propia planta potabilizadora y, sobre todo, en los grifos de las casas.