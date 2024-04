Operarios municipales inician las labores de limpieza de los patios sepultados por el alud en Montoro

Tras la reunión mantenida a primera hora por miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montoro, presidida por la alcaldesa, María Dolores Amo, y técnicos municipales de Urbanismo, se desplazaron hasta las viviendas de la calle Cervantes afectadas por el alud ocurrido el pasado viernes y que, hasta el domingo, continuaba cediendo debido a las lluvias de los últimos días.

Una vez visitaron las casas afectadas por el derrumbamiento de la ladera anexa a las viviendas, donde permanecieron cerca de tres horas, la alcaldesa ordenó el traslado, hasta el lugar, de una cuadrilla de operarios municipales para limpiar los patios afectados por el alud y retirar así las piedras y barro acumulados durante los dos últimos días.

Asimismo, el Ayuntamiento no se puede responsabilizar de la situación que presenta la ladera, ya que es de un particular, aunque el perito municipal elaborará un informe técnico para buscar una solución. Dicha ladera posee unos drenajes, que se han obstruido con el paso del tiempo y no evacuan el agua de lluvia, por lo que con las lluvias han provocado el desplome de dicha montaña, que alcanza una altura de unos 5 metros.

La vecina que ha sido desalojada de su vivienda se encuentra viviendo en la de su pareja, hasta que el seguro de la misma determine la valoración de los daños ocasionados por el citado derrumbe de la montaña.

Desplome en la calle Coracha

Por otro lado, las lluvias han provocado la caída de un muro de más de nueve metros de longitud y cuatro de alto, de una vivienda de la calle Coracha. El desplome del mismo ha sido provocado por las lluvias de la pasada semana y no ha habido que lamentar daños personales, solo los afectados a la vivienda, ya que la pared ha caído sobre un terreno de olivar en pendiente.