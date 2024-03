Emproacsa no suministrará agua potable ni Jueves ni Viernes Santo en Los Pedroches y Guadiato

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato no dispondrá del servicio de suministro de agua potable durante el jueves y el viernes de esta semana por los días festivos de Semana Santa. Emproacsa ha comunicado a los ayuntamientos afectados que las cubas que llegan con agua potable a sus municipios no lo harán durante el 28 y el 29 de marzo (Jueves SAnto y Viernes Santo), por lo que la ciudadanía no dispondrá de este servicio hasta el sábado. La empresa provincial de aguas especifica que el resto de días de la Semana Santa el servicio se mantiene inalterable.

La empresa provincial opera en todas las localidades de Los Pedroches y el Guadiato, a excepción de Pozoblanco, donde el ciclo integral del agua lo gestiona Hidralia, por lo que en este municipio el suministro no sufrirá alteraciones y se mantendrá en los horarios previstos desde hace meses.

Reacción de Unidos por el agua

La decisión de Emproacsa no ha gustado a la plataforma Unidos por el agua que asegura que pedirá que esos días se descuenten del recibo del agua que tiene que pagar la ciudadanía ya que se cobrara por un servicio que no se está prestando ante la imposibilidad de acceder a agua potable. En este sentido, irán las próximas reivindicaciones de una plataforma que seguirá la próxima semana con protestas en diferentes localidades.

Concentración para pedir una solución al problema del agua, celebrada en febrero. / J.L.

La ciudadanía de Los Pedroches y el Guadiato lleva conviviendo con esta situación durante casi un año. Fue en el mes de abril de 2023 cuando las cubas de agua pasaron a ser un elemento más de los diferentes municipios, ya que desde esa fecha la ciudadanía que quiera agua potable gratis debe acudir a ellas a llenar sus garrafas.