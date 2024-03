Reclaman el relevo de la ejecutiva local del PSOE de Almodóvar del Río

Un grupo de militantes socialistas de Almodóvar del Río, descontentos con la gestión y los resultados electorales de la actual dirección local, han reclamado a la ejecutiva provincial que disuelva la asamblea carbulense y nombre una gestora.

El grupo que lo reclama, entre los que figura el exalcalde Rafael García, consideran que se están vulnerando algunos puntos de los estatutos y que se convocan pocas asambleas a las que se veta el acceso de algunos militantes, entre ellos, uno de los denominados directos, lo que han puesto en conocimiento de la secretaria de organización provinial, Auria Expósito.

Sin embargo, Expósito ha indicado a este periódico que la Ejecutiva local de Almodóvar cuenta con todo el respaldo de la provincial, porque representa una nueva etapa del partido en la localidad y que se está trabajando de cara al futuro. Además, indica que sobre el militante al que no dejan entrar a las asamblea, es un facultad que tiene el órgano local, porque dicho militante no lo es de la agrupación de Almodóvar, sino directo, (se hacen militantes vía internet y dependen directamente del Federal) y que existen motivaciones fundadas para no aceptarlo.