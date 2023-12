Cientos de personas de Puente Genil y de varias localidades de la comarca se han sumado esta tarde a la movilización convocada por la Junta de Personal del Área Sanitaria Sur de Córdoba con el objetivo de denunciar el "inmovilismo" de la Junta de Andalucía y su negativa a crear el Área Sanitaria de la Campiña, quince meses después de la firma de un acuerdo para dividir en dos la actual macroárea sanitaria.

La manifestación ha partido poco después de las 17.00 de la tarde el paseo del Romeral contó con la participación de todos los sindicatos sanitarios (SATSE, UGT, CCOO, CSIF, SMA, SATSE, USAE y TECNOS), la Plataforma por la Defensa de la Sanidad Pública. Según la Policía Local han participado 1.200 personas, la organización las eleva a 4.000 y el portavoz de la Plataforma local, Antonio Baena, cita 2.500 los manifestantes. Han asistido los portavoces políticos en el Ayuntamiento de Puente Genil, Esteban Morales (PSOE) y Jesús David Sánchez (IU). Han asistido además vecinos de Montilla, Fernán Núñez y Aguilar de la Frontera.

La marcha también ha reunido a profesionales sanitarios, sindicatos, organizaciones políticas y ciudadanos a título particular para exigir al Servicio Andaluz de Salud (SAS) la división de la macroárea sur de Córdoba. En este sentido se han pronunciado Rafael Osuna, presidente de la Junta de Personal y delegado sindical de SATSE; Jaime López, delegado de CCOO del Sur de Córdoba; y María del Carmen Heredia quienes han manifestado que “estamos juntos todos los sindicatos del ámbito sanitario”.

Osuna se refirió a la baja utilización de los quirófanos del Hospital de Puente Genil ya que no se pueden utilizar al 100% por falta de profesionales, “y aunque existe la necesidad de utilizarlos por existencia de listas de espera, se están infrautilizando y derivando pacientes a los centros sanitarios concertados”.

Lo que se pretende es "que se cree el Área Sanitaria de la Campiña y que desaparezca la macro área sur que integra los hospitales de Puente Genil, Montilla y Cabra y la red de sus centros de salud que incluye a 29 localidades y más de 300.000 habitantes difícilmente gobernable “. Esta macro área "está generando problemas de gestión y de cobertura de profesionales".

Declaraciones del alcalde

Esta división se acordó en julio 2022 entre el viceconsejero de sanidad, la delegada de salud y los sindicatos, en la que " se acordó subdividir en dos esa macro área, una la Campiña y otra en la Subbética que acercarían la toma de decisiones a la población y permitirían una mayor capacidad para contratar a profesionales especialistas, sin embargo, la Consejería de Salud no ha dado los pasos en este sentido para que se cumpla lo acordado”, ha recordado Osuna.

El alcalde de Puente Genil, Sergio Velasco, quien no se ha sumado a la manifestación realizaba, esta mañana, unas declaraciones en las que aseguraba que “respetamos todas las opiniones con respecto a la sanidad, pero no compartimos la motivación de esta convocatoria", ya que dijo que no está argumentada. E incidió en que actualmente en el Hospital de Puente Genil “ se presta la misma cartera de servicios que teníamos y además en primaria tenemos la mejor cobertura en los últimos años”.

Velasco dijo que “los pontaneses tienen que saber y, por tanto, que digan (SATSE) las mejoras que proponen para el hospital de Puente Genil”. Ante estas declaraciones lo que se ha realizado es un proyecto abierto para intentar consensuar un modelo hospitalario en la Campiña que pivotaría sobre Montilla y Puente Genil y verbalmente le pedimos al alcalde que engrosara todo lo que quisiera, pero de momento no ha habido ninguna documentación". "Montilla tendría que duplicar las camas, lo que repercuta en este repercutirá en Puente Genil".

Este periódico ha intentado recabar la opinión de la Junta sobre esta protesta, sin resultado alguno.