Un movimiento ciudadano "no político, sin color alguno, que surge con la intención de mejorar nuestro pueblo" presentaba ayer, jueves, en el Pleno de Puente Genil una las deficiencias que presenta La Matallana, siendo su portavoz, Rocío García, tras haberse registrado un documento con 1.130 firmas recogidas para que el Ayuntamiento adopte medidas ante el deslizamiento en la vía. La portavoz manifestó saber que se trata de "un problema que viene de atrás por la colocación de un mármol rosa resbaladizo, agravado por una falta de mantenimiento que ha traído como consecuencia lozas rotas, suciedad...". Por otro lado, el movimiento asegura que "no hay operarios suficientes para reparar los desperfectos pero no podemos consentir que nos sigamos cayendo y nos digan que la culpa es nuestra". García aseveró que "aquí no se hace nada porque es muy costoso y afea mucho la fisonomía de La Matallana, como nos dijo el anterior regidor"- apostilló la portavoz.

El alcalde, Sergio Velasco, se comprometió "en iniciar la ejecución de estos trabajos para eliminar la resbaladicidad en toda La Matallana y se llevará a cabo durante toda la legislatura, porque no es una cuestión sencilla económicamente, una actuación que comenzará en un periodo máximo de seis meses y se prolongará durante la legislatura". Por su parte, Esteban Morales (PSOE), manifestó que "lamentamos el daño indirecto que provoca la elección del firme de una obra que tiene más de 16 años provocando la caída de muchas personas, se han planteado soluciones que nos dijeron los técnicos pero la falta de eficacia que nos planteó una empresa especialista nos hizo decaer en el gasto, pero hemos hecho actuaciones que no garantizaban la solución, ya que el problema es que la loza aplicada ya está pulida, por lo que la solución vendría por el levantamiento del suelo". En definitiva, "debemos buscar un informe técnico que nos dé garantía y que no suponga otro tipo de problemas"- insistió Morales. Ayer mismo, los servicios generales iniciaron algunas actuaciones para reparar las baldosas levantadas, en concreto en la zona de la Plaza de España y en el entorno de Manuel Melgar. El siguiente paso, "nos centraremos en la resbaladicidad del mármol" para -lo que dijo Sergio Velasco- que se han puesto en contacto con varios técnicos, en concreto, han consultado con profesionales de la piedra natural quienes les han indicado "el abjurado sería la solución más duradera", aunque ganaría "la salud sobre la belleza", el coste supondría un coste de 10 euros por metro cuadrado. Otra alternativa, sería comprar la máquina para llevar a cabo el proceso cuyo coste es inferior a 5.000 euros, en principio, "vamos a probar con ello. Si bien es cierto que la piedra va a pasar de color rosa a ligeramente rosado, quedaría como en la zona alta de la calle Aguilar"- finalizó. Caza de palomas Por otro lado, el Pleno acordaba con los votos favorables del PP, PSOE y VOX destinar 15.000 euros para la caza de palomas. Este es el acuerdo alcanzado con la Unión Pontanense de Caza, será una de las medidas que se adopten para acabar con la plaga de palomas en el casco urbano. El concejal de Medio Ambiente, Rafael Morales, apuntó que "este problema de las palomas en Puente Genil es histórico” y que los informes de entendidos en la materia aconsejan que se lleven a cabo “una combinación de métodos”. Por su parte, el alcalde, Sergio Velasco, aclaró “no vamos a cazar dentro del casco urbano”, sino que la propuesta acordada "se llevará a cabo en el tránsito, es decir, fuera del casco urbano en lugares autorizados, se trata de una actividad totalmente regulada”. Es probable que “tengamos que hacer muchas actuaciones pero con la caza habrá una reducción notable”, apostilló. En nombre de IU, la concejala Virginia Bedmar dijo que "nos negamos, porque no hay ningún informe que respalde este método, es más desaconsejan estas medidas no están basadas en ningún criterio científico. No votó a favor, porque su formación aprobaría " una estrategia que sea seria y que tenga continuidad en el tiempo"- Por parte del PSOE, Esteban Morales, apuntó que "no estamos enamorados de este procedimiento, lo que sí sabemos es el problema que tiene Puente Genil con las palomas”. Por lo tanto, manifestando que " no es lo ideal, vamos a dar un voto de confianza para el control de capturas con jaulas y el acuerdo con el coto de caza". El regidor local calificó la plaga "es muy grave para las arcas municipales y para los bolsillos de los pontaneses, porque económicamente los desperfectos son tremendos", apostilló.