Traducida al alemán la obra del egabrense Antonio Cantero Galisteo sobre la emigración

El Museo de Großauheim de la localidad alemana de Hanau, fue el espacio escogido para la presentación de la traducción al alemán del ensayo novelado Barraca 5, Habitación 11. Jóvenes egabrenses emigrantes en Alemania. por la que el profesor egabrense fallecido en marzo del 2021 Antonio Cantero Galisteo recibió el Premio Internacional Juan Valera 2005, que concede el Ayuntamiento de Cabra.

En sus páginas se cuenta su experiencia personal y el día a día de aquel grupo de medio centenar de jóvenes egabrenses del que formó parte, pertenecientes a la primera promoción del entonces Taller Escuela Sindical de Formación Profesional Felipe Solís Villechenous, que marcharon a trabajar a la empresa de ingeniería eléctrica Brown, Boveri & Cie (BBC) en las ciudades alemanas de Grossauheim am Main y Mannheim.

En Großauheim, hoy un barrio de la mencionada ciudad alemana de Hanau del estado federal de Hesse, se presentaba esta traducción, el primer Premio Juan Valera traducido a otro idioma, que ha sido objeto de interés y parte fundamental de un proyecto educativo y de investigación histórica que sobre Migración laboral a Großauheim y sus alrededores desde la década de 1950 se puso en marcha en el año 2019, para dar voz y no olvidar a aquellos que formaron parte del primer contingente de trabajadores emigrantes que llegaron procedentes de España e Italia por vez primera a Alemania tras la Segunda Guerra Mundial y cuyos recuerdos, para que no cayeran en el olvido, aún no habían sido abordados y recopilados a través de una investigación histórico-científica.

Todo ello se puso de relieve en dicho acto por parte de los profesores e historiadores Sebastian Saliger y Wolfgang Hombach junto a Pepe Moreno, corresponsal de CÓRDOBA en Cabra y yerno del autor; Martin Hoppe, director general de Cultura, Identidad de la Ciudad y Relaciones Internacionales de Hanau; el alcalde Reiner Dunkel; Elke Hohmann, directora de la Universidad Popular de Hanau y María José Wirth, una de las dos docentes de los cursos de traducción de la mencionada Universidad.

Se trata de un arduo trabajo dirigido, entre otros, por los profesores de Historia Saliger y Hombach, como parte del trabajo educativo de la Escuela Lindenau de Großauheim con la colaboración de la Asociación de Historiadores de Hanau y la Universidad Popular de Hanau, donde ha sido muy destacada la participación activa de los alumnos tanto de esta como de la propia Escuela Lindenau.

La traducción del libro de Antonio Cantero Galisteo, realizada junto a una serie de entrevistas audiovisuales a los propios emigrantes que aún viven en la zona y sus descendientes, pueden contemplarse hasta final del presente año 2023 en la exposición ¿Invitados - Reclutados? que se encuentra desde el 6 de noviembre de 2022 en el Museo de Großauheim y donde hay un espacio dedicado a la obra del profesor egabrense, que ha sido posible con el apoyo de la Asociación de Museos de Hesse, el Ayuntamiento de Hanau, el Ministerio de Ciencia y Arte de Hesse, la Fundación Sparkasse Hanau y los Consulados Generales de Italia y España en Frankfurt am Main.