El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, visitaba este martes Puente Genil para arropar la candidatura que encabeza Sergio Velasco, «es un placer estar con Sergio, el candidato a la Alcaldía de Puente Genil».

El presidente se refirió al problema hídrico «que pesa mucho en esta provincia y en Puente Genil y que es un déficit que tenemos». Se quejó Moreno Bonilla de que «Andalucía es la comunidad autónoma donde menos invierte el Estado, a pesar de ser la tercera locomotora económica de España después de Madrid y Cataluña». El líder de los populares andaluces señaló que Andalucía «es la comunidad más poblada y que practica una lealtad institucional, se merece una fuerte inversión por parte del estado, gobierne quién gobierne en España». Por ese motivo, dijo, «vuelvo a reclamar inversiones en el ámbito hídrico porque aquí, en Andalucía y, especialmente en el interior, el agua es vida, agricultura, ganadería, turismo, industria, es, en definitiva, progreso y bienestar y ese es el gran objetivo».

En relación a la reivindicación histórica de Puente Genil para que se intervenga en el tramo Estepa- Lucena de la Autovía del Olivar, no fijó fecha para que entre en carga, si bien manifestó la intención de que «sea lo antes posible, estamos trabajando en todos los proyectos. La consejera de Fomento ha hecho un gran trabajo y es uno de los objetivos que nosotros tenemos. Es verdad que hay que ser claros, no tenemos recursos para todo y todo no se puede hacer a la vez, pero también es verdad que hemos calificado este proyecto como un proyecto emblemático y además, necesario como gran corredor de progreso». Por tanto, añadió, «estoy convencido de que vamos a acelerar todos los plazos posibles para cuanto antes podamos hacerlo realidad».

Sobre la falta de especialistas médicos en el Hospital de Puente Genil, manifestó que «tenemos un problema que no es de recursos, hemos puesto más dinero que ninguna otra administración en la sanidad, hemos llegado al 7,4 % de la riqueza de Andalucía invertida en Sanidad, que eso no lo ha hecho nadie, de hecho no llegábamos ni al 7%, pero tenemos un problemón con el tema de los especialistas»- apostilló.

Manifestó que se trata «de un problema común a toda España, donde hay pocos profesionales, donde se tardan 10 años en formar a un médico, donde nos faltan más Médicos Internos Residentes, y donde además los poquitos que hay quieren elegir normalmente destino y se suelen ir a las capitales y no a las zonas del interior». Por lo que «ahí estamos, a pesar de que le ponemos un plus , a pesar de que le ponemos una serie de complementos para hacerlo más atractivo, tenemos todavía dificultades. Esperemos que con esta nueva hornada de profesionales que se incorporen en los MIR podamos recuperar e incorporar especialistas a las zonas de interior de Andalucía que lógicamente, siempre hay mas déficit.