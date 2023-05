El Ayuntamiento de Palma del Río ha liquidado el presupuesto del 2022 con un remanente de Tesorería de 5 millones y un superávit de 3. Las liquidaciones de los organismos autónomos también finalizan el 2022 en positivo. En este sentido, el Instituto Municipal de Bienestar Social cerró 2022 con un saldo positivo de 250.000 euros; el Patronato Municipal de Cultura, con 200.000; y el Patronato Deportivo Municipal, con 139.000 euros. Con el voto del edil no adscrito, Santiago Salas, y la abstención de Cambiemos Palma prosperó la liquidación de las cuentas y las modificaciones de crédito que recogen las inversiones de los 3 millones, que según indicó la alcaldesa, Esperanza Caro, servirán para ejecutar más de 80 proyectos.

Entre las actuaciones que se recogen en el plan que se hará con el dinero del superávit, y que se dio a conocer en el último pleno, en el que intervino la HOAC con motivo del día mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentran las del alumbrado ornamental, el arreglo de camino rurales, la ampliación del skatepark, las mejoras en la pista de atletismo, la instalación de baños optomizados en edificios públicos, el refuerzo de presupuesto para ferias y fiestas, los toldos para los patios de los colegios, la construcción de un parque canino, el mantenimiento de edificios, la silla de acceso a la piscina para personas con movilidad reducida, los 150.000 euros para los barrios, los 66.000 para juegos infantiles, y los 80.000 para ayudas de accesibilidad y saneamientos para comunidades de vecinos. También se hará un plan de empleo social.

Para Santiago Salas, ese superávit "una oportunidad única para invertir en mejorar la calidad de vida". Por su parte, Silvia Raso, de Cs, criticó que "a este grupo no se le ha invitado a reuniones", en alusiones al edil del grupo no adscrito. Francisco Fernández Santiago, de IU, también fue crítico asegurando que las propuestas de destino del superávit tendrían que haber sido consensuadas y censuró que "cuando hay un superávit es porque sobra dinero de un presupuesto anterior porque ha habido una mala gestión". El edil propuso dejar el destino de la liquidación sobre la mesa, a lo que la primera edil, Esperanza Caro, respondió que este plan tiene que estar finalizado a final de año, por lo que "si todo va bien, este dinero va a estar disponible en junio y ejecutado en diciembre". Por su parte, Matilde Esteo, del PP, indicó que "no le vamos a dar un cheque en blanco para contratos menores", avisando de que "dentro de un mes puede haber otro equipo de gobierno gestionando el Ayuntamiento". Esteo puntualizó que "no estamos en contra del superávit, pero sí contra el listado que nos trae a pleno". El portavoz del PSOE, José María Parra, destacó que dentro de los 3 millones de euros de superávit "se recogen propuestas de los grupos municipales que no se contemplaron en el presupuesto". Parra también destacó que "casi el 100% de los proyectos se van a realizar con empresas locales", apuntando que "Palma es la ciudad donde más ha bajado el paro".