Juan Marín y Edmundo Bal han desechado en Lucena la opción de rendirse y han convenido en calificar de «decisivo» el sufragio al que se imprima el «sello naranja», el «voto útil» representado por Ciudadanos, que promete el reinicio de la acción del cogobierno con el PP desde el próximo lunes, frente a «tirar el voto» si se deposita en la urna la papeleta del Partido Popular. Es la disyuntiva que ha contrapuesto la formación naranja en Lucena, donde Marín, candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, y Edmundo Bal, portavoz nacional, han compartido paseos, recorridos culturales y turísticos, una visita a las obras de la sede judicial –que estará funcionando "antes de la Navidad del 2023"-- y un encuentro con militantes y simpatizantes.

Juan Marín reniega de Vox y advierte que no compartirá negociación con Juanma Moreno y Macarena Olona porque "mis copas me las pago yo", indicaba, trasladándoles a los líderes de PP y Vox que, para ese escenario postelectoral, "a mí no me llamen".

Junto al número 1 en la lista por Córdoba, Ángel Pimentel, Bal y Marín repasaron las bondades de su fuerza política en materia de igualdad, empleo, políticas sociales, educación y justicia.

Una alianza del PP y Vox, a juicio de Marín, provocará que "se monte un jaleo impresionante" plagado de "enchufados" y en el que prevalecerán "los cargos" sobre las políticas reales.

En un discurso contundente contra el PP y de rechazo enérgico a Vox, Bal advertía de que la unión entre ambas opciones políticas "arruinaría en dos o tres meses" el desarrollo económico y "el progreso" conseguido en Andalucía desde el año 2018. El partido de Abascal, para Bal, "ya no es un riesgo" sino que se demuestra, por ejemplo, en Castilla y León, donde, desde el Gobierno, expresan que "una persona en una silla de ruedas no es una persona normal".

A la izquierda, al otro lado del espectro político, "ni está ni se le espera", zanjaba Bal, animando a los andaluces y lucentinos a "votar igual que lo hicieron en el año 2018".

La sede judicial

Acerca de la convocatoria, oficialmente institucional, en las obras de la sede judicial de Lucena, Juan Marín afirmaba que la continuidad de este proyecto queda "totalmente garantizada" por el último decreto de la Junta que actualiza y compensa el desequilibrio en el coste de los materiales, por el aumento de los importes de los suministros, que asumen las adjudicatarias.

El vicepresidente y consejero de Justicia vaticinó que "antes de las Navidades del 2023", y pese a un retraso de ocho o nueve semanas, "por la huelga de transportes", estos nuevos juzgados comenzarán a prestar servicio. La conclusión de la actuación acometida por Vialterra la emplazó entre septiembre y octubre del próximo año.

Por el momento, desde diciembre, se han completado los trabajos de excavación y "casi" los relativos a la cimentación, así como de implantación de los servicios básicos.