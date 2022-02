La secretaria general de CCOO de Córdoba, Marina Borrego, ha afirmado este martes que el sindicato estudia iniciar acciones penales contra la empresa lucentina Bronpi, dedicada a la fabricación de equipos de calefacción, después de que esta haya despedido al presidente del comité de empresa y sancionado al secretario (ambos de CCOO) a raíz de unas reivindicaciones realizadas en materia de prevención de riesgos laborales y por el desarrollo de una de sus actividades.

A preguntas de los medios de comunicación, Borrego ha indicado que, asimismo, reclamarán a la Junta de Andalucía que le retire las subvenciones concedidas "por incumplimiento de lo fundamental, que son las condiciones laborales de los trabajadores en prevención de riesgos laborales". Borrego ha anunciado que la inspección ha visitado ya la instalaciones y que mañana miércoles esta se reunirá con la dirección de la empresa, y "espero que sean sancionados", ha indicado.

En concreto, esta responsable sindical ha recordado que "denunciamos a la inspección la falta de condiciones, la soldadura no tienen aspiraciones, y nuestra sorpresa es que han tomado medidas de represión contra el presidente y el secretario". Según ha detallado, el presidente estuvo sancionado de empleo y sueldo un mes, y el día que se incorporó a su puesto de trabajo recibió la carta de despido. El secretario ha sido suspendido de empleo y sueldo también por un mes.

"La falta no es otra que las declaraciones que hemos hecho en prensa diciendo que no se cumple la prevención de riesgos y el cambio de categoría, porque están haciendo soldaduras los peones cuando eso tiene que ser otro tipo de categoría. No hemos pedido dinero ni otra cosa que no sean las condiciones laborales. Nuestra sorpresa es que por hacer una función fundamental, que es reivindicar los derechos, los hemos visto puestos en la calle", lamenta.

Marina Borrego ha señalado que el sindicato ha denunciado lo ocurrido "porque ha sido una vulneración de un derecho fundamental como es estar como representación en la empresa y tomaremos las medidas que tengamos que tomar. Incluso nos estamos planteando las medidas penales, porque está vulnerando el derecho de libertad sindical", ha detallado.

En referencia a la actividad de Bronpi, ha afirmado que cuenta con 250 trabajadores, comercio internacional y "hace estufas de muy buena calidad, pero no cumple con las condiciones laborales. Le han dado subvenciones de la Junta y un premio de buenas prácticas, que no sabemos dónde las han visto", ha criticado.

En este sentido, Borrego ha destacado que "han tomado represalias", lamentando que "en el siglo XXI todavía hay empresas que consideran que los trabajadores no tienen que tener representación sindical". Respecto a su labor, ha indicado que "me he reunido con la empresa, lo hemos intentado por las buenas", aunque sin obtener éxito.