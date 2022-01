Unas 300 personas se han concentrado este viernes a las puertas de la empresa lucentina Bronpi, para protestar por los incumplimientos de la empresa -dedicada a la fabricación de equipos de calefacción-, del convenio colectivo y de la Ley de Prevención de Riesgos, así como por la política de hostigamiento que sufren los miembros del comité de empresa de CCOO.

El secretario General del Sindicato de Industria de CCOO de Córdoba, Agustín Jiménez, explicó que “el motivo de la movilización ha sido la decisión de la empresa de sancionar al presidente y al secretario del comité de empresa por realizar sus funciones de representación y reclamar el cumplimiento del convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

Jiménez destacó que “esto no acaba aquí y vamos a seguir defendiendo los derechos de los trabajadores y a seguir defendiendo a los compañeros que han sido sancionados solo por hacer el trabajo para el que fueron elegidos”. No obstante, Jiménez se mostró esperanzado en que “la Dirección de la empresa reconduzca su actitud antisindical y se siente a buscar soluciones a los incumplimientos que han provocado la situación actual, que no beneficia a nadie”.