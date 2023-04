El Consejo del Movimiento Ciudadano (CMC) y la Federación de Asociaciones Vecinales Al-Zahara denuncian la instalación de una cruz excluida del concurso de este año está funcionando y abierta al público a través de un permiso que, aseguran, solo puede conceder la Gerencia de Urbanismo, lo que para ambas organizaciones, pone en peligro la fiesta de las Cruces.

"Permitirlo significa que el Ayuntamiento antepone el interés particular de una entidad para hacer negocio a través de unas barras al aire libre, que la defensa de las Cruces como fiesta tradicional", apunta el Movimiento Ciudadano. Al-Zahara, añade que “la actitud del Ayuntamiento de Córdoba parece, a todas luces, la apertura hacia una privatización general de la Fiesta de las Cruces”.

Según apunta el CMC, la cruz es la solicitada por la asociación de Amigos del Gazpacho, en la calle Doce de Octubre, que se ubica en un solar vallado y que durante dos años el jurado de cruces la ha calificado como "de muy baja calidad, no otorgándole la puntuación mínima, por lo que este año, la comisión técnica ha decidido no admitirla a concurso, ni fuera de él". A lo que sostiene el colectivo, ya ha abierto, "con intención de estar todo el fin de semana, a través de un permiso que solo ha podido otorgar la Gerencia de Urbanismo que no tiene competencias sobre política de festejos, o sin él".

Falta de regulación

Para la directiva de Al-Zahara, y sin entrar en el aspecto legal, al vulnerarse las bases del concurso con la justificación de que se trata de un recinto privado, se crea “un total agravio comparativo hacia las demás entidades que soportan multitud de trabas en cuanto a permisos, informes técnicos de todo tipo, seguros, carnéts de manipulación de alimentos, planes de evacuación, etcétera, que simplemente en el aspecto económico supone un importante desembolso y sin tener en cuenta el tiempo dedicado a solucionar problemas burocráticos”. Más aún, consideran un riesgo el que estas instalaciones en suelo particular “al no estar dentro del concurso y sus bases, no están regulados en cuanto a horario de apertura y cierre, potencia de música, molestias a los vecinos y vecinas, etcétera”.

"Privatización" de la fiesta

La permisividad con estas instalaciones “puede hacer, y sin duda lo hará, que muchas entidades que soportan estos áridos trámites en los próximos años decidan no entrar dentro del abanico del Concurso de Cruces”, y buscar también algún espacio privado para sus instalaciones, “con lo que el Ayuntamiento será cómplice de la privatización de una fiesta popular que saldrá del control administrativo y supondrá acabar de una vez con una fiesta popular abierta para toda la ciudadanía”, acusa la federación.

El acuerdo de la directiva de Al-Zahara termina insistiendo al Ayuntamiento en su obligación de “hacer un seguimiento exhaustivo de estas circunstancias y tomar las medidas oportunas”, ya que, si no “estamos ante el final de una fiesta tradicional en nuestra ciudad”.

El Ayuntamiento, por su parte, hasta ahora, no ha ofrecido su versión a este periódico ante los hechos denunciados por ambos colectivos vecinales.