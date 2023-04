El intenso calor y el retraso en el enganche eléctrico que se ha producido en más de una decena de cruces de mayo en Córdoba está retrasando el bullicio en las cruces de mayo, que se espera que se llenen de público a partir de la tarde noche. El ambiente ha sido tranquilo en el arranque en la mayoría de los enclaves.

Mientras algunas cruces como la de la Paz en El Bailío, la Sentencia en la plaza de San Nicolás o la del Císter en la plaza del Cardenal Toledo, la Santa Faz en La Trinidad o el Huerto en San Francisco tenían todo el diseño y montaje de la cruz preparado a la hora indicada, otros estaban más rezagados, con la cruz sin instalar pasadas las dos de la tarde, en algunos casos, justificada por el calor, con la intención de "alargar la duración de las flores lo más posible".

La tardanza en el enganche eléctrico ha tenido que ver, según los organizadores, con la publicación también tardía de los decretos municipales que autorizan la contratación.

Aunque fuentes de Endesa aseguran que "todo estaba listo a la hora señalada salvo alguna excepción", este periódico ha confirmado con algunos colectivos que los técnicos han llegado a lo largo de la mañana y del mediodía a muchas cruces, "cuando la luz tendría que estar funcionando desde el miércoles en todas para poder enchufar los frigoríficos, probar el sonido y demás".

Diseños cada vez más esmerados

En cuanto a la calidad estética de las cruces, un recorrido por las cruces permite comprobar cómo la mayoría de colectivos superan su listón, intentando mejorar dentro de sus posibilidades los montajes de los años previos. Así, se pueden ver ideas muy trabajadas como la de Pedro Romero, hermano de La Sentencia, que ha ideado un jardín vertical que sirve de base para un conjunto inspirado en la obra de Julio Romero de Torres, con una cruz clásica hecha de clavel rojo y guiños a Córdoba en detalles como los faroles y las especies vegetales empleadas. La cruz de la Santa Faz, creada por Rosa Quero, también pone en pie un jardín vertical en la propia cruz, que incluye una amplia variedad floral mezcla de margaritas, flor de cera, flor de arroz, estatis y otras especies especialmente resistentes al calor, todo ello, envuelto en un contorno blanco y verde muy sugerente. En El Cister, la inspiración les ha llegado de los colores de la bandera de España, de ahí que la cruz se haya teñido de rojo y amarillo, según sus artífices. Por su parte, la cruz de San Francisco recrea el escenario del Alcázar de los Reyes Cristianos para lo cual la cruz se emplaza sobre la fuente octogonal del antiguo convento, situada en el lateral de la plaza, desde la que se intenta activar los sentidos a partir del murmullo del agua y el perfume de las flores. Para ello, se han empleado especies como el ciprés, la dama de noche, alhelíes, lirios y rosales, entre otras. En La Compañía, se mantiene el diseño de la cruz de clavel rojo del año pasado mientras que en la plaza Juan Bernier, la hermandad del Buen Suceso ha integrado la cruz con el diseño de la escultura homenaje a los patios de José Manuel Belmonte.

Subida ligera" de los precios

Sobre los precios, la mayoría de las cruces consultadas admiten que no les ha quedado más remedio que incrementarlos ligeramente respecto al año pasado, entre otras cosas, porque "solo el hielo ha subido un 38% en un año", señalan. Pese a todo, la horquilla en barra es muy amplia. La cerveza se puede encontrar desde 1,90 a 2.50 euros en función de la cruz, hay copas de fino desde 1 euro hasta 2 euros y algo más mientras los platos de comida varían sustancialmente según los enclaves. El clásico plato de salmorejo, por ejemplo, se sirve por 4,50 euros y por 7 euros, al igual que las tortillas y los bocadillos, pinchitos, croquetas y demás productos típicos de las cruces. Si el bolsillo está más fuerte, se puede ir a las cruces sin mirar demasiado y si no, solo hay que investigar un poco para encontrar el precio justo. Cruces hay 50. No será por variedad.