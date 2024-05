Radiografía de la población en Córdoba: la provincia pierde 3.700 habitantes en un año, hay menos jóvenes y suben los extranjeros

El Instituto Nacional de Estadística (INE)ha publicado este jueves la Estadística Continua de Población actualizada a 1 de abril de 2024, con datos que todavía no son definitivos. Según estas últimas cifras, la provincia de Córdoba tiene un total de 770.867 habitantes, que son 3.711 menos que hace un año, cuando se registraban 774.578 personas residiendo en Córdoba. La caída porcentual en un año no es muy acentuada, de un 0,48%, aunque sí es importante, pues se da en un periodo no excesivamente amplio como es un año.

La estadística del INE tiene múltiples lecturas. Entre las que se pueden sacar a simple vista es que la provincia pierde, sobre todo, población joven, mientras los mayores de 60 años aumentan año tras año. La población extranjera también crece y se convierte en clave para evitar una caída mayor de los habitantes.

Por edades

Si se analizan los grupos de edad, que el INE divide cada cuatro años (de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14...), se observa una caída en todos los grupos desde los 0 hasta los 59 años. Solo hay una excepción, el grupo de adolescente de entre 15 y 19 años, que crecen un 0,55%. En este amplio panorama de edad, de los 0 a los 59 años, las caídas poblaciones más destacadas son las registradas en el grupo de 10 a 14 años (un 3,23% menos de habitantes en un año) y en el de entre 40 y 44 (cae un 3,26%).

Se percibe también un descenso poblacional destacado entre los más pequeños, con un 2,28% menos de niños de entre 0 y 4 años y casi un 3% entre los 5 y los 9. La población que, en términos numéricos, mejor se mantiene dentro del año analizado son los de entre 20 y 24 años y los de entre 45 y 49, sin apenas diferencias entre abril de 2023 y abril de 2024.

Varias personas pasean por la calle Gondomar. / A. J. GONZÁLEZ

Crece la población más envejecida

Todo lo contrario ocurre en los grupos de edad contabilizados a partir de los 60 años. Aquí la población crece de forma destacada en un año, excepto en el grupo de edad de entre 85 y 89 años, donde cae casi un 5%. Donde más aumenta la población es entre las personas de 80 y 84 (un 5,7% más en un año) y entre los de 65 y 69 (sube un 4,42%).