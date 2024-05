Del embarazo a la menopausia

En 2023 nacieron en Córdoba 5.574 bebés, 4 menos que el año anterior, una cifra que lleva años en descenso continuo y que desde 2019 bajó de los 6.000. A la vez también cada año que pasa la maternidad se retrasa más. La edad media para el primer hijo se sitúa ahora en Córdoba en 32,3 años, cuando a primeros de siglo rozaba los 30. Un total de 36 niños nacieron en 2022 de madres de más de 45 años en la provincia, pero a inicios de este siglo apenas eran entre 2 y 5, y el 75% de los recién nacidos tienen ahora madres de 30 o más años.

«La preservación de óvulos para una posible maternidad futura es uno de los tratamientos que más ha aumentado, pero incluso debería hacerse más, pues a muchas mujeres que llegan a nuestras consultas con una edad por encima de los 38 o 40 años y que no logran un embarazo les informamos sobre la ovodonación (obtención de óvulos de una donante) por el déficit de reserva ovárica que pueden presentar debido a la tardía edad en la que se plantean ser madres», expone la especialista en Reproducción Asistida Elvira Pomares, de Ifertility.

«Se enfatiza mucho a la juventud que debe prevenir los embarazos no deseados, que es algo importantísimo, pero se le explica muy poco que la calidad del óvulo pierde fuerza con el paso de los años e incluso de los meses, de forma que cada vez nos encontramos con más mujeres que pasan prácticamente de tener a su primer hijo a entrar casi en la menopausia», sostiene. «Las mujeres que están entre los 20 y 30 años deben concienciarse de que, si tienen planteamiento de ser madres, deberían evaluar si preservar su reserva ovárica, para no encontrarse que cuando quieran quedarse embarazadas a lo mejor su fertilidad ha caído muchísimo o aparece un factor de infertilidad masculino», indica esta ginecóloga. De momento, en la clínica en la que trabaja Pomares solo una mujer se ha planteado por ahora someterse a una fecundación in vitro con óvulos que tiene congelados. Preservar los ovocitos equivale a tener la tranquilidad de que, si llegado el momento de querer ser madre no se logra el embarazo, los óvulos estarán ahí para que la mujer pueda someterse a una reproducción asistida para intentar la gestación sola o con pareja, apunta.

«Ocurre en bastantes ocasiones que mujeres que decidieron guardar sus ovocitos luego se quedan embarazadas de forma natural con una pareja que no tenían cuando decidieron preservar sus óvulos. En ese caso, pueden ya no querer seguir teniendo almacenados los óvulos o los pueden donar», precisa José Alcolea, especialista en Obstetricia y Ginecología de la clínica Icofer.

Alcolea insiste en la importancia de que se sepa que la mejor calidad de los óvulos se da por debajo de los 30-35 años, ya que disminuye el riesgo de aborto y de posible discapacidad o patologías en el recién nacido. Por otro lado, a la hora de usar los óvulos congelados en una futura fecundación in vitro, Elvira Pomares resalta que la Sociedad Española de Fertilidad aconseja no hacer tratamientos de fecundación pasados los 50 años. «En nuestro centro la mayoría que lo intentan tienen entre 38 y 43 años», añade.

