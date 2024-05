"Este año no habrá problema para llenar las piscinas"

Acaba de ser nombrada como la primera mujer que preside el organismo, a pesar de que su profesión, asegura, no está para nada feminizada, más bien al contrario. Hace falta mucha paciencia para lidiar con todos los problemas de una comunidad de vecinos, que no son pocos. En invierno, filtraciones y humedades; en verano, las piscinas. Sea como sea, Mercedes Romero advierte de que la responsabilidad de mantener un edificio es de la comunidad.

-Es usted la primera mujer en presidir el Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas. ¿Es esta una profesión masculinizada?

-No, evidentemente no. Es una profesión en la que se exige una dosis de paciencia muy grande y aunque los hombres y las mujeres somos iguales, las mujeres tenemos mucha paciencia.

-¿Y cómo ha cambiado la profesión en los últimos años?

-Creo que ha cambiado mucho porque antes era una gran desconocida. Ahora no se concibe un edificio que no tenga administrador. No hay ninguna persona que quiera ser presidente sin administrador.

-¿Qué se necesita para ser administrador de fincas?

-Mucha formación, y no solo jurídica. Necesitas también cierta formación técnica porque estás todo el día interviniendo en los edificios, sus patologías, su mantenimiento, su conservación, su reparación... Y luego también necesitas una cierta dosis de psicología.

-De mano izquierda, ¿no?

-De mano izquierda, efectivamente. Sobre todo, sentido común. Hay que ver cómo se pueden resolver las cosas de una manera lógica.

-Usted es abogada. ¿Es necesario bregar a diario con leyes para administrar una comunidad?

-Hay una Ley de Propiedad Horizontal que, aunque ya se ha quedado muy anticuada, tenemos que saberla al dedillo. Tienes que conocer también cómo va evolucionando la jurisprudencia. Además, están apareciendo leyes que modifican artículos de esta norma. A mí desde luego me ha servido de mucho ser abogada.

-¿Por qué cree que la Ley de Propiedad Horizontal se ha quedado anticuada?

-Tuvimos en época de pandemia un problema con las juntas virtuales, que no están reguladas en la ley. Hay convocatorias, primera y segunda, con media hora de diferencia si no se alcanza el quórum necesario. El Consejo General quiere redactar una nueva Ley de Propiedad Horizontal que supere estas cuestiones. También queremos que las juntas de vecinos se hagan a horas razonables para poder conciliar.

Los problemas de las comunidades

-¿Cuáles son los mayores problemas que se encuentran?

-Depende, muchas veces, de la época del año. En invierno, se nos cae el teléfono por las filtraciones. Los edificios deben estar rehabilitados y mantenidos y eso es obligación de la comunidad. Pero en época de lluvia, como las comunidades tienen que tocar muchos frentes, no siempre hay dinero suficiente. Otro problema son los seguros. Hay que dar parte a compañías y luchar para que atiendan los siniestros, que en ocasiones no hacen. Y, obviamente, las piscinas y conflictos en verano. Y los ascensores, de los que ahora veremos un cambio de normativa.

-¿Cómo son las relaciones con la aseguradora y los bancos?

El tema de las aseguradoras es complicado. Los propietarios entienden que todo está cubierto con el seguro. Y el mantenimiento en una comunidad no lo cubre el seguro, sino los daños que se producen y los siniestros. Eso se lo tenemos que hacer ver a los propietarios, porque las coberturas vienen muy claras en la actualidad. Lo más importante es la cobertura de daños a terceros y de responsabilidad civil, así como contra incendios.

-¿Habrá problemas este año para llenar las piscinas?

Ninguno. Incluso antes de las últimas lluvias Emacsa ya nos dijo que no habría problemas.

Viviendas turísticas y placas solares

-¿Están detectando incidencias en fincas con pisos turísticos?

-Hay problemas de convivencia. La diversión supone ruido y molestias y la conciliación es muy complicada. La ley nos permite aumentar la cuota que se paga de comunidad en esta vivienda de uso turístico y a lo mejor limitar el uso de alguna zona, pero solo un 20% y eso a los vecinos no les supone satisfacción. Pero no es una situación generalizada.

-Las comunidades del Centro no pueden instalar placas solares. ¿Qué se puede hacer para solventar el problema?

-Hay que aprobar una nueva ordenanza. Yo entiendo que se pueden colocar donde no interrumpan la visión del patrimonio. También se pueden poner tejas o elementos sustitutivos, que son mucho más caros.

-¿Se están realizando las inspecciones técnicas obligatorias?

-La inspección técnica conlleva hacer obras, porque hay que eliminar todo ese problema que tiene el edificio. Tenemos que mantener el parque inmobiliario.

