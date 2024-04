El PSOE lamenta el "abandono" de un Mayo Cordobés que "va a menos"

La concejal socialista en el Ayuntamiento de la capital cordobesa, Alicia Moya, ha recriminado al actual equipo de gobierno del PP la "falta de consenso e improvisación" en cuanto a las fiestas de la ciudad, siendo la Feria de Córdoba "un claro ejemplo de ello". Además, ha lamentado la "oportunidad perdida" de hacer un guiño a Julio Romero de Torres en su 150 aniversario, según explica el PSOE en una nota remitida a la prensa.

Moya ha recordado que “desde que se realizó un proyecto consensuado con todos los agentes implicados en un modelo de feria no se han realizado nada más que obras parciales, que apuntan un desprecio absoluto al mayor evento de nuestra ciudad”. Y es que, “para ilustrar este desprecio, solo tenemos que recordar las palabras del alcalde, José María Bellido, recordándonos a todos el nombre del recinto ferial de nuestra ciudad, El Arenal. "El nombre es ese, no se llama El Cemental o El Hormigonal”, para dejar claras las "pocas o nulas intenciones de mejorar ese espacio”, denuncian los socialistas.

Ordenanza de Feria y desarrollo de las Cruces

“Tampoco disponemos de una Ordenanza de Feria que aclare el modelo de feria que queremos y que deje claros los derechos y obligaciones de todos los intervinientes, así como el régimen sancionador que obligue a una continua mejora y búsqueda de la calidad en un evento que hasta ahora ha conseguido tener su propia identidad y particularidad dentro de todas las ferias de Andalucía”, ha subrayado la socialista, y ha añadido que “no se libran tampoco las Cruces de esa dejación del gobierno municipal frente a nuestras fiestas, ya que la intención de permitir el desarrollo de dos cruces fuera de concurso mediante la autorización de vía pública, en pleno casco histórico y que han sido rechazadas por no cumplir los requisitos exigidos, no fue negada por el alcalde en el último pleno a pregunta del grupo municipal socialista; dejando la puerta abierta a que una de nuestras fiestas más señeras se convierta en la simple colocación de una barra donde vender cerveza", continúa la nota del PSOE.

Según la socialista, “la improvisación del PP se demuestra en la presentación del cartel de las Fiestas y Feria del Mayo cordobés de este lunes, que puede resumir a la perfección la forma de trabajar del gobierno municipal del PP, o mejor dicho, de no trabajar", asegura Alicia Moya. La concejal manifiesta que la foto es "lucida" pero no hay "ningún trabajo de fondo". Y asevera que "realizar un cuadro bonito, de una mujer hermosa rodeada de flores, no nos evoca nuestro mes de mayo, tan grande que empieza en abril, y poco tiene que ver con transmitir la esencia de la fiesta de Córdoba en el mes de mayo”.

El "tópico de la mujer como reclamo"

Moya ha lamentado que “el tópico de la mujer como reclamo lo vemos en el hecho de que se tape con un mantón, lo que no es suficiente para recordarnos los patios, las cruces y la feria de Córdoba” y ha añadido que “la representación de una mujer morena, basada en un estereotipo superficial, no hace justicia a la riqueza y complejidad de la feria”.

El cartel del Mayo Festivo de Córdoba 2024. / Manuel Murillo

La concejal socialista ha subrayado que “se ha perdido es la oportunidad de hacerle un guiño a los 150 años del aniversario del nacimiento de Julio Romero de Torres, que tantos y tantos carteles de feria ha inspirado; una reinterpretación moderna actual de la mirada del pintor sobre las fiestas de nuestra ciudad no habría pasado desapercibida y habría sido aplaudida”. En ese sentido, ha añadido que “también hubiera sido una buena opción realizar un concurso para elegir el mejor de los carteles.”

Falta de "trabajo de fondo"

Moya ha destacado la falta de trabajo de fondo que “se ve en el abandono en el que se encuentran nuestras fiestas desde hace unos años, sobre todo si empezamos por la mayor, el colofón de este mes, la Feria de Nuestra Señora de la Salud". "No tenemos más remedio que confirmar el descenso paulatino del número de casetas en un ferial que lleva esperando unas obras que solo se asoman tímidamente en proyectos a medias y de mínimo impacto”, ha añadido.

Por último, Moya ha apuntado que “Córdoba ha sido siempre la envidia de todas las ciudades en cuanto a programación de primavera y este año lo hemos inaugurado sin Cata del Vino, sin el evento Jardín Alhambra ante la situación no resuelta de los cines de verano, y con un presupuesto menor en el Festival de los Patios para su programación”. Y ha finalizado diciendo que “nuestro Mayo Festivo está vinculado a la atención que el gobierno municipal ponga en él, y este año es claramente menor, por lo que los resultados ya se están viendo”.