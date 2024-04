«Lo peor es que alguien haga algo y pase desapercibido»

-¿Qué quería transmitir con su obra, como cartel anunciador del Mayo Festivo?

-El mensaje principal es abrir nuestra ciudad internacionalmente, que no solo se nos quede un cartel de provincia, es decir, abrir los brazos a todo aquel que quiera venir a la feria, dar una imagen de amor a todos los países y continentes. Además, dar esa imagen de alegría, de color. Están los tres conceptos principales que yo pensaba desde un inicio que tendría que haber en esta obra. Lo primero, por supuesto, nuestro mayo cordobés que es muy famoso por el tema de las flores. Las flores están representadas, es decir, los patios están representados. En segundo lugar, nuestra ciudad. He salido del estereotipo de pintar la Mezquita y decidí realizar esa imagen del plano con esa zona del Casco Antiguo que sale desde el Puente Romano a la plaza de Las Tendillas. Es una imagen aérea realizada con mi técnica de bolígrafo, en la que está todo minuciosamente detallado para que cualquier persona pueda hacerse una idea de como es esa zona de Córdoba. En tercer lugar, la imagen principal de la figura. En este caso decidí que fuera mi esposa que, casualmente, es perfecta para este cartel, a mi entender, porque ella representa la unión de todo el pueblo hispano. Ella es mexicana aunque de descendencia española, que eso poca gente lo sabe. Seguramente tiene más sangre cordobesa que muchos cordobeses. Córdoba es una ciudad con muchas personas y no todas ni todos los padres de esas personas han nacido en nuestra ciudad. Ese punto que para mí no tenía importancia parece que es el más importante ahora mismo, el porqué no se ha pintado a una cordobesa. Yo decidí hacer el cartel así porque yo veía que la imagen de ella era espectacular para dar una imagen de cartel abierto, internacional y con un guiño latinoamericano, independientemente de su belleza y de todos los complementos que conlleva el cartel como su ropa, el tradicional mantón de Manila, la orfebrería cordobesa, su pelo, su flor en el lado izquierdo, etcétera.

-¿Qué opina de la polémica que ha generado?

-Hay mucha gente aburrida, pero me parece muy bien, me parece fantástico porque lo peor es que alguien haga algo y pase desapercibido. Si pasa desapercibido es que a nadie le interesa. Nadie ha hablado si está mal pintado, si ella está muy fea o si no hay elementos que acompañen a que eso no es Córdoba. Es muy alarmista porque cuando se habla mal de algo llama más la atención que cuando se habla bien. Pero estoy convencido de que todas estas personas al final, conforme vayan viendo la obra o, incluso, si pudieran conversar con María José estarían más que encantadísimos de que ella haya sido la imagen de una Córdoba que la ha acogido desde el primer momento, porque ella vive aquí desde hace dos años y ella ama esta ciudad. Siempre tiene que haber ese tipo de polémica. Me parece fantástico, pero deberían estar un poquito más argumentadas porque, ¿cuál es el estereotipo perfecto de la mujer cordobesa?

Cartel del Mayo Festivo de Córdoba 2024, el día de su presentación. / Manuel Murillo

-Es común. También ha ocurrido con carteles de otros años. Precisamente usted criticó en redes sociales el cartel del año 2017.

-A mí, personalmente, no me gustaba ese cartel para la feria de Córdoba. No criticaba ni al pintor ni su estilo de pintura. Es un magnífico pintor. Sigo pensando lo mismo. Que ahora haya salido me parece un ataque a todo lo que estamos montando, un ataque a la persona, a Córdoba, a la ciudad y a todo.

