La lluvia causa un aluvión de cancelaciones en Córdoba y reduce un 10% la ocupación hotelera

Dicen que al mal tiempo buena cara, pero si se trata de hacer turismo, el paraguas sigue sin ser plato de buen gusto. El cambio en las previsiones meteorológicas para Córdoba, que inicialmente esperaba una Semana Santa soleada, ha provocado un aluvión de cancelaciones hoteleras y una caída importante de la ocupación. El presidente de Aehcor, Manuel Fragero, ha explicado que desde el Domingo de Ramos se han registrado entre un 8% y un 10% de anulaciones de reservas para los días grandes, entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, cuando se esperaba llegar al 80%. «De momento, estamos al 65% debido al mal tiempo principalmente, normalmente en estas fechas estamos en el 85%», comenta Fragero. «Las ventas se han parado totalmente, pero esperamos que haya algún movimiento de última hora que eleve algo más la ocupación», añade. La afectación en los distintos hoteles es dispar en función de las políticas de reservas de cada uno, comenta Fragero: «En las categorías no reembolsables no hay cancelaciones».

Turismo nacional e internacional

La procedencia de los turistas es un elemento que influye también de forma decisiva. «Las personas que vienen desde más lejos, el turismo internacional, planifica con más antelación los viajes y no se echan atrás porque haga mal tiempo, se adaptan a lo que encuentran una vez en el destino», señala Fragero. «El turista nacional sí puede cambiar sus planes en función de las previsiones meteorológicas, suele elegir categorías reembolsables y contemplan cancelar un viaje si hace mal tiempo», añade. La Semana Santa es uno de los elementos de atracción de los turistas nacionales que visitan Córdoba en estas fechas, de forma que si se sabe de antemano que las cofradías no van a procesionar por la lluvia, es habitual que cambien de planes». Para el turista internacional, ver los pasos de Semana Santa no es el objetivo principal, aunque una vez aquí «se llevan una sorpresa agradable», asegura.

Turistas en el acceso a la Mezquita-Catedral. / A.J. GONZÁLEZ

Viviendas con fines turísticos

El turismo asiático, en general, y chino, en particular, el primer emisor de turistas antes de la pandemia, aún sigue retraído, así que en este momento se estima que «en torno al 63% de las pernoctaciones y el 60% de los viajeros son de españoles». La situación de las viviendas con fines turísticos en Córdoba es muy distinta a la de los hoteles esta Semana Santa, según los datos que maneja la presidenta de Avacor, Matilde de la Hoz. «Esta Semana Santa, estamos en un 80% de media de ocupación y en un 87% entre el Jueves Santo y el Domingo de Ramos», afirma. En lo que coinciden Aehcor y Avacor es en la caída importante de los precios respecto a años anteriores, los primeros por las cancelaciones causadas por la lluvia, y los segundos porque la oferta de viviendas turísticas «se ha multiplicado por tres desde el año 2019 hasta ahora», afirma De la Hoz. «Hemos pasado de 1.000 a 3.000 viviendas turísticas entre las registradas y las que operan por su cuenta y, al haber más competencia, los precios han caído sustancialmente», dice.

El perfil de estos alojamientos es mayoritariamente «el de familias o grupos, que planifican con tiempo sus vacaciones y no suelen cancelar aunque haga mal tiempo», apunta. Por ese mismo motivo, «no hay muchas reservas de última hora, por lo que no esperamos grandes cambios en la ocupación en estos días».

[object Object] Con los hoteles, al menos al 65%, y las viviendas turísticas, por encima del 85%, el sector de la restauración espera una buena facturación para los días grandes de la Semana Santa. Según el vicepresidente de Hostecor, Miguel Ángel Morales, en los primeros días se ha visto cierto desplazamiento de la actividad hacia los barrios en detrimento del casco histórico. «Hay muchas familias de Córdoba que han preferido quedarse en su entorno para comer o cenar a la vista de que no iban a poder ver la mayoría de las procesiones programadas», explica Morales. «Habitualmente, los bares y restaurantes de la Judería y del casco están abarrotados si hace buen tiempo en estas fechas, pero si no, la gente sale a ver las iglesias y regresa a su barrio para tomar algo, porque son días laborables y están más cerca de su núcleo», explica. Esta circunstancia se espera que cambie de cara al fin de semana, ya sea porque la meteorología mejore y las procesiones salgan a la calle o porque los locales, al igual que los que vienen de fuera, aprovechen los días de descanso para desplazarse al centro y cambiar de ambiente. «Los que se van de Córdoba en Semana Santa suelen ir a la costa o a otras provincias de Andalucía como Sevilla para ver procesiones, pero si llueve, se quedarán en Córdoba», prevén en Hostecor. Las terrazas han estado de capa caída en lo que va de semana, «los negocios que han tenido más público han sido los que tienen salones amplios y los que cuentan con terrazas muy bien cubiertas», explica Morales. «Estamos en el ecuador de las fiestas y esperamos que la cosa dé un vuelco, sobre todo a la hora del almuerzo, porque lo que está claro es que, desde la pandemia, nadie se queda en casa», añade.

Suscríbete para seguir leyendo