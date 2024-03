Los vecinos de la Sierra de Córdoba preparan sus viviendas para el estío

Con la llegada de las vacaciones de Semana Santa son muchos los vecinos de la ciudad que se trasladan a su segunda residencia en las zonas altas de Córdoba para pasar estos días festivos, y aprovechar también para poner a punto sus parcelas de cara al próximo estío. Desde el desbroce, mantenimiento de piscinas, hasta poda en altura… Las empresas multiservicios acuden durante esta época del año a las viviendas de la Sierra y las barriadas de la periferia para prepararlas ante la llegada de las altas temperaturas y los rayos de sol, esos que se están resistiendo en este periodo vacacional.

Desde la empresa multiservicios de mantenimiento Matías, su propietario, Matías Rodríguez afirma que en esta época es recurrente los servicios "para mantener a raya la hierba, abonado de toda planta y zona ajardinada", como indica el profesional, a causa de las temperaturas altas y la humedad típica de la primavera proliferan, además de la flora, insectos y plagas como el pulgón, o distintos hongos. Por ello, estas empresas se encargan de conservar y mantener el jardín, también mediante el abonado y la fertilización. Esta época suele ser una de las más solicitadas por los vecinos, ya que "a partir de los 25 grados, ya empieza a proliferar la verdina". Esta empresa, que también realiza otras tareas como el desbroce, está especializada en "plan de choque" de aquellas viviendas que no se mantienen durante un largo periodo y hay que prepararla desde cero, aunque, como indica el propietario, "la gente parece que cuida sus parcelas un poco más, incluso tienen maquinaria", no obstante, afirma, que hay otros vecinos que optan por mantener periódicamente las tareas que conlleva una parcela, aunque para las labores más específicas optan por estos servicios profesionales.

Otro de los arreglos más comunes de estas fechas es el de montaje y puesta en funcionamiento de sistemas de riego automático, tanto por aspersión como por goteo, al igual que el mantenimiento de piscinas, aunque, como apunta el responsable de empresa multiservicios en Córdoba, Santiago Núñez, "a causa de la sequía, los vecinos mantienen el agua de la piscina echándole productos". A pesar de ello, este mantenimiento de las aguas requiere un tratamiento de químicos que previenen la formación de bacterias y mantiene el control del ph, tanto en piscinas de cloro como en las de sal.

Cambios para el verano

Mediante las labores de desbroce se elimina la vegetación no deseada, también la maleza y escombros, desde abril y mayo se suelen realizar estas labores. Como informa el presidente de la asociación de vecinos de las Siete Fincas, Juan Cruz, esta es una de las mejores maneras "para prevenir incendios". En invierno los vecinos no suelen realizan esta tarea, aunque, como apunta Cruz, los vecinos cuenta con una ayuda extra, "nosotros tenemos en la urbanización un rebaño de ovejas y de cabras que están todo el año comiéndose los caminos". Debido a la humedad de estos días, el periodo para comenzar con las labores de desbroce se deberá retrasar, "hasta que no esté todo más seco no se podrá desbrozar".

Además de estos cambios, vecinos de zonas como Trassierra indican otras tareas con las que dan la bienvenida a las buenas temperaturas. “De cara al verano sacamos todo el mobiliario, tenemos hasta un columpio, pasamos un día entero lavando y preparando, al igual que las luces, en inviernos no tenemos apenas luces de exterior”, indica la vecina de esta barriada, Paula Barbudo, quien explica otros cambios que conlleva el cambio de estación, como por ejemplo, el cuidado de su huerto o los animales. "Con el calor las plantas se pueden secar y hay que ponerle una carpa tipo invernadero, para los perros también le cambiamos su casetilla porque en invierno les ponemos paja para que estén más calentitos", concluye.