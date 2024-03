Manuela González (trasplantada de médula y de pulmón): "Yo soy un milagro de Dios"

Manuela González de la Torre, una joven de Chiclana (Cádiz) de 18 años, acaba de recibir el alta del hospital universitario Reina Sofía. Su historia de vida es extraordinaria. Manuela lleva los últimos siete años afrontando distintos y graves problemas de salud, que la dejaron en una situación muy delicada y límite antes de que pudiera recibir sendos trasplantes. Primero necesitó en octubre de 2019 un trasplante de progenitores hematopoyéticos (de médula ósea) y, más recientemente, el 5 de febrero de 2024, le implantaron también en el Reina Sofía dos pulmones.

Tras el doble trasplante de pulmón, Manuela recibió la visita del coordinador de trasplantes del hospital Reina Sofía Juan Carlos Robles. Este le preguntó a ella si era creyente, pues su complicada preparación para poder entrar dentro del programa de trasplante pulmonar y la recuperación del doble injerto bipulmonar bien podría ser considerada como un milagro, pues durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos (UCI) sufrió incluso un rechazo. Entonces Manuela se dirigió a Robles muy tranquila y le dijo: «Yo soy un milagro de Dios».

Para Manuela, el doctor Robles es uno de sus «héroes» y así se lo transmitió en un TikTok que se hizo junto a él, con la canción de ese nombre de Antonio Orozco, agradeciéndole con unas bellas palabras que la sacara de su «peor pesadilla».

Manuela, trasplantada de médula y bipulmonar, junto a algunos de los profesionales que la han atendido en el hospital Reina Sofía en los últimos años. ital Reina Sofía / A.J. GONZÁLEZ

Una larga historia

El padre de esta joven, Antonio González, destaca que su hija ha vivido toda su adolescencia en hospitales. El primer gran obstáculo que tuvo que superar Manuela fue una aplasia medular muy grave (desaparición de las células encargadas de la producción de la sangre en la médula ósea), por lo que necesitaba un trasplante de progenitores hematopoyéticos, recuerda José Ramón Molina, especialista en Hematología del Reina Sofía.

Antes de eso, a finales del 2017 había sufrido una hipertensión craneal benigna, con numerosas consecuencias. Meses después, un hemograma reflejó que esta chica no tenía plaquetas, que su médula no funcionaba y dio la cara la aplasia medular. Hubo que acudir al registro internacional para buscar un donante no emparentado, porque en su familia no había ninguno compatible y surgió la oportunidad gracias a la generosidad de un donante danés.

Grave problema respiratorio

Sin embargo, a pesar de que el problema de la aplasia quedó solucionado con el injerto, Manuela, debido a una bronquiolitis lateral, previa al trasplante de médula, había perdido casi toda la capacidad pulmonar. Poco a poco su función respiratoria se fue debilitando cada vez más, de forma que ya necesitó soporte ventilatorio nocturno, indica el jefe de sección de Neumología del Reina Sofía, José Manuel Vaquero.

Para poder entrar en lista de espera de trasplante pulmonar, algo que no consiguió hasta septiembre de 2023, Manuela tenía que engordar y dejar de pesar solo 30 kilos. Debido a su grave problema respiratorio se vino abajo, no le apetecía comer. En marzo de 2022 Manuela le prometió a la cantante India Martínez, que por sorpresa la visitó en el Reina Sofía, que iba a comer y que se iba a poner bien para tener opción a recibir un trasplante bipulmonar. También esta paciente recibió un nuevo respaldo de parte de la intérprete cordobesa durante el concierto que la cantante de 90 minutos ofreció en Chiclana en agosto de 2022 y al que asistió una feliz Manuela, encantada cuando India Martínez se acercó a ella y le dedicó este precioso tema.

Manuela recibe un beso de su padre, Antonio González, antes de recibir el alta del hospital Reina Sofía. / A.J. GONZÁLEZ

Los padres de esta joven llevan años volcados con su hija. No dudaron en ponerla en manos de un nutricionista y de un entrenador personal para que cumpliera con los requisitos del trasplante bipulmonar. Nunca han dejado de estar a su lado, cogiéndole la mano, abrazándola y diciéndole que seguro que lo iba a conseguir, recalca su padre. Un gran apoyo para Manuela ha sido también su hermana Candela, a la que ha echado mucho de menos durante tantos años en hospitales, pero con la que pronto disfrutará de un gran momento, el de su Primera Comunión.

Coma inducido

El 29 de enero de este año Manuela llegó al Reina Sofía en coma inducido, pues sus pulmones no funcionaban, «se había puesto azul porque el oxígeno no llegaba a sus órganos», relata Antonio, el padre de esta paciente. «No sé qué hilos movió el doctor Molina, pero en una hora y cuarto había un helicóptero para traer a mi hija a Córdoba. Su desnutrición era tan grave que no sabían si aguantaría con la ECMO (oxigenación por membrana extracorpórea) previa al trasplante que se produjo el 5 de febrero, tras estar mi hija en código urgente. La primera donación compatible que hubo en España fue para ella», añade Antonio. «Afortunadamente, todo fue bien», se congratula Vaquero.

Durante su recuperación en la UCI, Manuela recuerda haberse reencontrado en sueños con su difunto abuelo paterno, Manuel, por el que recibió el nombre que tiene, y al que se encontraba muy unida. Ya por fin en casa, su abuela materna le ha preparado lentejas como Manuela deseaba, así como croquetas de puchero, pues su rehabilitación respiratoria y recuperación en general está siendo muy positiva. «Cuando mi hija duerme me quedo mirándola y no me creo que por fin esté respirando por sí misma, después de tantos años de verla asfixiada», destaca Antonio.

Mensaje de India Martínez

India Martínez ha querido a su vez mandarle desde México, país en el que se encuentra por motivos de trabajo, un vídeo felicitando a Manuela por su segundo trasplante. «Manuela, qué campeona eres. Te mando un besito muy fuerte. Estoy aquí en México, componiendo canciones para el nuevo disco y te veo muy pronto. A la vuelta me pasó por ahí y te doy un abrazo, un besazo y nos contamos cositas. Ya me cuentas cómo ha ido todo. Campeona, besitos».

Manuela seguirá acudiendo a continuas revisiones al Reina Sofía, por lo que no dejará de momento de estar vinculada a Córdoba. Tanto ella como sus padres quieren dar las gracias a tantos profesionales que lo han dado todo por esta paciente, como son los doctores Molina y Rodríguez (hematólogos); Vaquero y Canales (Neumólogía); Robles (Cuidados Intensivos); Álvarez (Pediatría); personal de enfermería, de transporte sanitario y de tantas categorías que intervienen en los trasplantes,y, sobre todo, gracias a los dos donantes que han hecho posible que Manuela siga siendo ese «milagro» de felicidad.

