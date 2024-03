Fundación Arruzafa revisa a 1.060 escolares cordobeses de colegios ubicados en zonas de transformación social

La Fundación Arruzafa, organización sin ánimo de lucro promovida y gestionada por profesionales del Hospital Arruzafa con fines sociales destinados a la oftalmología, ha concluido la primera fase de su campaña anual de revisión escolar, ‘Mira por l@s niñ@s’, con la exploración a 1.060 alumnos pertenecientes a una veintena de colegios cordobeses.

El primer tramo de esta acción, la décimooctava que promueve Fundación Arruzafa y en la que desde hace cuatro años colaboran el Ayuntamiento de Córdoba, Fundación la Caixa y General, se ha efectuado entre el 11 de marzo y el 22 (ha concluido este viernes) con la participación de una unidad móvil dotada de personal médico y optometrista que ha recorrido los centros de enseñanza adheridos a la iniciativa.

Así, ha participado alumnado perteneciente a los Colegios de Educación Infantil y Primaria Joaquín Tena, Abderramán, Fray Albino, Andalucía, Santuario, Gloria Fuertes, Jerónimo Luis de Cabrera, San Juan de la Cruz, Maimónides, Alfonso Churruca, Duque de Rivas, Mirasierra, Guillermo Romero Fernández, Miralbaida, Miraflores, Obispo Osio, Alcalde Jiménez Ruiz, Antonio Gala, Nuestra Señora de Linares y la Escuela Infantil Fidiana.

Una de las revisiones realizadas por profesionales de la Fundación Arruzafa. / CÓRDOBA

Segunda fase

La segunda fase de esta campaña, en la que van a participar más de una decena de centros de enseñanza de Córdoba y que va a tener lugar en las instalaciones del Hospital Arruzafa a partir de mañana (22 marzo), tiene previsto realizar revisiones oftalmológicas a un total de 250 alumnos.

Incidencia

“La importancia de realizar este tipo de estudios reside en identificar defectos visuales en los niños que previamente no tenían ninguna sintomatología. Si no los detectamos a una edad temprana se pueden convertir en un problema cuando sean adultos porque, a partir de los ocho años, hay patologías que ya no tienen tratamiento”, ha explicado hoy Diego José Torres García, coordinador de la Unidad de Oftalmología Pediátrica del Hospital Arruzafa y de esta campaña.

El oftalmólogo, que ha comparecido antes los medios en la penúltima visita de esta fase primera fase, en el CEIP Obispo Osio de Córdoba, ha concretado que “a los cuatro años se puede revertir la patología y hacer que el niño recupere la visión que no había desarrollado; de ahí la relevancia de este tipo de campaña”. De igual manera, ha apostillado que el grado de incidencia de detección de patologías silentes radica en dos de cada diez niños, “un porcentaje altísimo, que es el que vamos persiguiendo detectar; el ojo vago afecta al seis por ciento de la población”, concluye.

Colaboración institucional y de firmas privadas

Tal y cómo ha explicado la delegada de Educación e Infancia, Cooperación y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba, Narcisa Ruiz, la campaña ‘Mira por l@s niñ@s’ es un proyecto “que se oferta a todos los colegios de Córdoba”, circunstancia por la que ha querido “agradecer la participación, desempeño e implicación” de la Fundación Arruzafa y las entidades colaboradoras.

De su lado, Rubén Rodríguez, director de Banca Instituciones de Caixabank en Córdoba, ha manifestado que “nos sentimos muy orgullosos de este proyecto porque forma parte de nuestros valores corporativos, tercer pilar corporativo de Fundación la Caixa; tenemos el compromiso social de mejorar la sociedad y que aquellos colectivos o personas que pertenecen a zonas vulnerables pues mejoren su situación”. Miguel Ángel Cortés, director técnico y Store Manager de General Óptica en Córdoba, apunta que “se está haciendo una labor maravillosa, porque detecta una necesidad en el colegio a la que luego se le pone remedio”.

Fundación Arruzafa, que en 2023 completo diecisiete ediciones de esta actividad pudo atender en la última edición a 1.340 escolares cordobeses de una treintena de centros educativos de capital.