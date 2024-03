El juez recrea el cruce del lago donde murieron los dos militares en Cerro Muriano

El juez titular del juzgado Togado Militar 21 de Sevilla ha visitado este martes la base militar de Cerro Muriano en Córdoba para asistir a una recreación del ejercicio donde fallecieron ahogados dos militares el pasado 21 de diciembre. Fuentes próximas al procedimiento explican que la prueba ha sido simulada por un agente de un Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y se ha desarrollado, prácticamente, a lo largo de toda la mañana.

En esta diligencia han estado presentes los abogados de las defensas del capitán, el sargento y el teniente investigados, y también los que representan a las acusaciones ejercidas por las familias de las víctimas, los padres del soldado sevillano Carlos León y los padres y la viuda del cabo Miguel Ángel Jiménez. Asimismo, han asistido la fiscal y el secretario judicial.

Conocer la flotabilidad de las mochilas

Las partes fueron citadas a las 10.00 horas y conducidas al lago donde ocurrieron los hechos, durante unas maniobras, el pasado 21 de diciembre. Poco después ha llegado al lugar el juez y ha comenzado la prueba pericial. Una de las principales finalidades de esta actividad es conocer la flotabilidad de las mochilas que portaban los participantes en el ejercicio donde se ahogaron los dos militares. Sin embargo, la fuente consultada indica que «ni la mochila era idéntica ni las condiciones de temperatura del agua eran las mismas», ya que las maniobras se realizaron a finales de diciembre y no con las temperaturas de marzo. También indican que la mochila empleada en la mañana de este martes «ha sido preparada por un sargento para que fuera estanca». En este sentido, entienden que «la prueba no sirve de nada» y apuntan, además, que han trasladado estas objeciones al juez.

Las asistencias médicas, en el momento de acudir a Cerro Muriano (Córdoba) el fatídico 21 de diciembre. / SALAS / EFE

Diligencias por un agente del GEA

Junto a esto, indican que la diligencia ha sido desarrollada por un agente del GEA de la Guardia Civil que «no llevaba fusil», una circunstancia que le restaría peso y le haría ganar movilidad en los brazos. Por otra parte, este agente ha vestido un traje de neopreno, que según precisan necesitaría un empuje de 12 kilogramos para poder hundirse. «La pericia de un agente de los GEAS para moverse en el agua no es la misma que la de una persona que no está instruida», concluye esta fuente. Por tanto, ha señalado que «el juzgado ha puesto todo de su parte, pero no puede servir como una especie de reconstrucción de los hechos cuando realiza el ejercicio un técnico especialista en natación con un traje de neopreno. Él mismo lo ha manifestado», comenta.

Después de esta inspección ocular del terreno, este jueves tendrán lugar pruebas testificales, donde se espera que declaren ante el juez agentes del GEA de la Guardia Civil que hallaron los cadáveres en el lago, y también el capitán, un sargento y un cabo de la Guardia Civil que instruyeron las diligencias sobre lo ocurrido.

El viernes, 22 de marzo, ofrecerán su visión sobre los hechos el capitán, el sargento y el teniente que están siendo investigados como presuntos responsables de un delito contra la eficacia del servicio tipificado en el artículo 77 del Código Penal Militar.

Falta de seguridad

En los últimos días, el abogado de la familia del soldado Carlos León, Luis Romero, ha denunciado públicamente el incumplimiento de todas las medidas de seguridad que, supuestamente, tendrían que aplicarse en una maniobra como la desarrollada el 21 de diciembrae. Al igual que Antonio Granados, abogado de la viuda del cabo Jiménez, critica que el capitán investigado se mantenga en contacto, en el ejercicio de su actividad, con posibles testigos de los hechos.