Algunos militares que realizaban el ejercicio de paso de aguas en el que acabaron falleciendo ahogados el joven soldado Carlos León y el cabo cordobés Miguel Ángel Jiménez llevaban, según ha confirmado a Diario CÓRDOBA una de las acusaciones particulares, "lastres" en la mochila como "castigo". Este nuevo detalle, que ha sido adelantado por la Cadena Ser Córdoba, lo revela uno de los testimonios recogidos por la Guardia Civil en sus diligencias, pues la Benemérita, que se encarga de la investigación, ha tomado declaración a "prácticamente la totalidad" de los compañeros de los fallecidos.

El lastre mencionado se correspondería con una especie de pesas de goma de unos dos kilogramos, según han precisado las mismas fuentes, aunque Europa Press, que recoge unas declaraciones de Luis Romero, abogado de la familia de soldado León, apunta a una mina inerte. "Casi la mitad de los soldados cargaba desde dos semanas antes del siniestro con lastre en su mochila" como "castigo por la mala ejecución de un ejercicio durante la instrucción previa", cuenta el letrado. Entre ellos, Carlos León, de 24 años de edad y original de El Viso de Alcor (Sevilla).

Pero, a eso, se une que las mochilas eran "no estancas" y "no flotaban", han informado a este periódico. Su recubrimiento no impedía, detallan, que traspasase el agua. Preguntada al respecto, la Brigada Guzmán el Bueno X no ha realizado declaraciones.

Las tres acusaciones particulares se oponen a la Fiscalía

Mientras la investigación avanza, todavía no se conoce si el caso será enjuiciado por la jurisdicción militar o por el orden civil. Recientemente, la Fiscalía emitió un informe en el que apuntaba que la primera era "competente". El propio juzgado togado Militar 21 de Sevilla pidió al juzgado de Instrucción 4 de Córdoba que se inhibiera.

Ante la solicitud del juzgado togado, el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, titular de Instrucción 4, realizó una consulta al Ministerio Fiscal, que, en un informe, concluyó con la respuesta anteriormente mencionada. Sin embargo, el juez aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

La decisión sigue pendiente, pero, según las mismas fuentes, las tres acusaciones -una de ellas representa a Carlos León y las otras dos, a los padres y a la viuda de Miguel Ángel Jiménez- se han opuesto a ese informe del Ministerio Público presentando sus correspondientes escritos de alegaciones. De seguir por esa línea, las acusaciones indican que la decisión podría acabar en la Audiencia Nacional.

La posibilidad de acusar de homicidio

Una de las razones de la negativa de las familias de los fallecidos a que un juzgado militar enjuicie el caso es que, según explicó a este periódico hace unos días el abogado de la viuda, Antonio Granados, las posibilidades de las acusaciones se reducen. Este abogado informó de que barajaba la posibilidad de acusar de un delito de homicidio a los responsables. Este lunes, Francisco José Pérez, abogado de los padres del cabo Jiménez, ha informado de que también considera que existe un dolo eventual.

Es decir que, en opinión de los dos letrados, el capitán era consciente del peligro que entrañaba practicar las maniobras que acabaron trágicamente y, pese a ello, permitió que se realizaran. Granados señaló, el pasado día 10, que el capitán -primer responsable, a su parecer, en la cadena de mando- tenía "pleno conocimiento" de que el ejercicio no se estaba practicando "con todas las garantías" y, por tanto, "no debería haberlo ordenado".

Ambos abogados comparten la posibilidad de presentar una acusación por un delito de homicidio, en lugar de homicidio imprudente como se había hablado en primera instancia. Sin embargo, como explica Pérez, la jurisdicción militar es "más taxativa" y menos análoga, lo que, a su parecer, podría limitar esas posibilidades.