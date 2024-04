Un rayo cae en un edificio de viviendas del Cortijo del cura: "Sonó como una bomba"

"Mi hija me alertó, porque estaba en el dormitorio, justo debajo. El ruido se escuchó en toda Córdoba. Ella vio un haz de luz muy fuerte, se asustó muchísimo y empezó a gritar", recuerda Óscar Torres, un vecino del edificio donde ayer impactó un rayo en la zona de Cortijo del cura, en Córdoba.

Desde la calle, se aprecia la pérdida de material en la esquina del bloque, ubicado en el número 14 de la calle Pintora Nuha al Radi, frente al centro comercial de Hipercor en Turruñuelos. Los cascotes volaron varias decenas de metros, hasta la vía pública, y este domingo todavía se pueden observar en zonas comunitarias como la piscina.

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha precintado el lugar, para evitar posibles riesgos. Desde la calle y también en este residencial, construido por Vimcorsa y dotado con 309 viviendas, muchos vecinos levantan esta mañana la cabeza para observar los daños del relámpago.

"Olía mucho a quemado"

Clara Peralbo, presidenta del bloque número 1, donde ocurrió el siniestro, explica que "esto está siempre lleno de gente". Ayer, la lluvia motivó que no hubiese tantas personas en las zonas comunes. El rayo sorprendió a una familia que salía del edificio con sus hijos, según comentan los vecinos, por lo que se alegran de que no se hayan registrado daños personales.

Además de los desperfectos en la fachada, algunos porterillos no funcionan. En principio, según añaden, parece que la vivienda localizada en esa esquina no habría sufrido daños estructurales. Clara Peralbo explica que han informado de lo ocurrido al administrador de fincas, al seguro y a los bomberos, que actuaron ayer en el lugar.

Daños provocados por un rayo en el número 14 de Pintora Nuha al Radi. / A. J. GONZÁLEZ

Óscar Torres detalla que el vecino del quinto, donde impactó el relámpago, no se encontraba en casa, pero acudió cuando le avisaron de lo sucedido. "Olía mucho a quemado, porque los materiales cogieron mucha temperatura. Una vecina me llamó por teléfono para decirme que había cascotes. Quité los escombros que se podían quitar de la azotea, porque algunos estaban a punto de caerse. Hay dos metros de daños. Esta semana vendrá alguien del seguro", avanza. De momento, un precinto de los bomberos impide el paso hacia una de las salidas del residencial (la más próxima a la glorieta de María de Maeztu), que es muy utilizada por los vecinos.

"Parecía que había reventado una bombona"

"Menos mal que estaba el día malo, porque suele haber bastante gente en las zonas comunes", ha señalado Ana Córdoba. "Parecía que había reventado una bombona de butano, fue como una explosión. No me lo explico. Al principio me dio miedo asomarme al balcón, porque aquí retumban mucho los ruidos y no sabía dónde había sido".

"Decían de broma que eran los rusos", ha apuntado Victoria García, otra vecina. "Me pegué un susto que parecía una bomba. Tenemos tres pararrayos, pero me parece que no funcionan, porque se supone que deben atraer los rayos", ha manifestado. En la misma línea, la joven Paula Castillo, que esta mañana se encontraba paseando a su perro, ha destacado la preocupación de los vecinos al escuchar "como una explosión. Mi madre salió pensando que había sido en un piso. Los vecinos estaban todos fuera, en las terrazas", recuerda.

