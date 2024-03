El Reina Sofía de Córdoba atiende a más de 8.000 pacientes con tratamiento específico o CPAP por apnea del sueño

El no dormir se puede convertir en una auténtica pesadilla. Uno de los trastornos de sueño más comunes en la población es la apnea del sueño. En la actualidad, el Hospital Reina Sofía atiende a 8.100 pacientes con tratamiento específico o CPAP, es decir, el dispositivo que usa una presión positiva continua para mantener las vías respiratorias abiertas al dormir. Unos 800 pacientes nuevos han sido diagnosticados al año con apnea del sueño, de los cuales, a unos 500 se les indica el tratamiento con esta herramienta.

Este 15 de marzo se celebra el Día Mundial del Sueño bajo el lema de Equidad en el sueño para una salud mundial. Con esta idea se trata de exponer las diferencias que existen en calidad de sueño entre diversas sociedades y que incrementan las diferencias en la salud. "Hay que tener en cuenta que un tercio de la vida estamos durmiendo y, por diferentes causas, una mala calidad de sueño tiene repercusión negativa en la salud. Actualmente, el sueño se considera el tercer pivote de hábitos saludables, junto con una buena nutrición y adecuada actividad física. Por lo tanto, dormir bien es vivir más y mejor", ha comentado el responsable de la Unidad de Trastornos Respiratorios del Sueño del Hospital Reina Sofía, Bernabé Jurado.

Apneas obstructivas

La enfermedad de apneas obstructivas durante el sueño consiste en dejar de respirar parcial o totalmente mientras se duerme debido a un estrechamiento localizado en la vía aérea superior (garganta). "Cada parada respiratoria termina con una reacción cerebral, un microdespertar, eso fragmenta el sueño y produce alteraciones importantes de calidad en el descanso", ha explicado el doctor, quien resalta "una doble vertiente, por un lado, la falta de oxígeno y por otro la mala calidad del sueño. El sueño no es algo pasivo, mientras uno está durmiendo hay una serie de mecanismos fisiológicos que se tienen que dar".

La paciente en la Unidad de Sueño. / Pablo Cabrera

Alrededor de 16.000 enfermos con apnea obstructiva en Córdoba

Esta enfermedad cuenta con una frecuencia en la población general de un 4-6%. Extrapolando el resultado a Córdoba, como indica el doctor, se considera que pueden existir alrededor de 16.000 enfermos con apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, en edad media 40-60 años (laboralmente activos) alcanza aproximadamente a un 25% de la población. "En su mayoría no diagnosticados y, por lo tanto, expuestos a una sintomatología llamativa derivada de mala calidad de sueño (cansancio diurno, somnolencia en sus actividades diarias y mayor riesgo de accidentes de tráfico y laborales) y de las consecuencias de la falta de oxígeno que se produce mientras el paciente duerme. Entra las más importantes están la hipertensión arterial de difícil control, arritmias y mayor riesgo de ictus o enfermedad cardiaca",

Desde que el paciente empieza con la apnea del sueño hasta que acude al médico y recibe el tratamiento pueden pasar meses o incluso años, aunque cada vez más se tiene mayor consciencia de lo que supone esta enfermedad. Muchos de los pacientes que llegan a la Unidad de Sueño son derivados de Atención Primaria, "La media semana es de 25-30 a la semana (unos 100-120 pacientes al mes). Lo cual supone un número importante de enfermos, aunque permite evitar que el paciente pase por las consultas del Hospital y agilizar la llegada a la Unidad". Respecto a las listas de espera, el profesional alude a unos tres meses aproximados, aunque existen variables que depende de la prioridad de la persona (profesión de riesgo y somnolencia o existencia de hipertensión mal controlada, infarto de miocardio o ictus, entre otros).

"Floja, cansada y con sueño"

El matrimonio formado por Carmen León y Saturnino Peláez son pacientes de la Unidad de Sueño del Hospital Reina Sofía. Él lleva más de seis años tratando la apnea obstructiva de sueño, y ella ha comenzado ahora con las respectivas pruebas para evaluar esta patología. «Yo llevaba toda mi vida bien hasta que empecé a roncar y eso me hacía quedarme como parado, ella me llamaba porque te quedas que no reaccionas, y te asustas», afirma el paciente. Desde su diagnóstico hasta ahora, Peláez ha notado una evolución de mejoría, ya que, entre otros factores acude a un Endocrino para rebajar peso. «A medida que pierdes peso lo notas, te despiertas mejor, tienes más ánimos de todo, y descansas, que es lo fundamental».

Los pacientes Carmen León y Saturnino Peláez. / Pablo Cabrera

A raíz de la experiencia de su marido con la apnea del sueño, Carmen acudió a su médico de cabecera a consecuencia del dolor de garganta que notaba cuando se levanta por las mañanas, «me dijo que era por roncar, y lo dejé, pero cada vez ha ido a más». En la actualidad el no poder descansar le acarrea consecuencias como «estar floja, cansada, con mucho sueño, y por la noche me siento mal, como si estuviese mala». Además, al igual que la mayoría de pacientes que padecen esto, «me despierto mucho por las noches, hoy por ejemplo tres o cuatro veces, cuando antes no me pasaba», estos síntomas que describen los pacientes son algunos de los más frecuentes en esta patología.