El PP acusa a Hurtado de querer "tapar la porquería" del PSOE sembrando dudas con los test de Sadeco

El portavoz del Partido Popular, Miguel Ángel Torrico, ha acusado hoy al portavoz del PSOE de "tirar la piedra y esconder la mano" y de recurrir “a la trampita de llevar a la Fiscalía” la compra de 8.000 test por parte de Sadeco y no denunciarlo directamente y querellarse contra el PP porque saben "no hay nada de nada". Torrico asegura que los socialistas no lo han hecho así porque saben que el contrato es “absolutamente regular”.

Por contra, en el PP creen que los socialistas están "tratando de tapar toda la porquería" que tienen a nivel nacional con el caso Koldo y animan a Antonio Hurtado, a explicar “sus 4 años sentado junto al escaño del tito Berni” o las fotografías del exministro de Fomento, José Luis Ábalos, y de Koldo García durante una visita al Ayuntamiento de Córdoba cuando era alcaldesa Isabel Ambrosio.

Informe jurídico

Asimismo, para la defensa de la contratación realizada en 2020 en plena pandemia, los populares también han facilitado un informe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Córdoba de agosto que dictamina que este pliego se hizo “conforme a la legalidad” y que se pidieron tres ofertas cuando no era obligado hacerlo.

Por último, Torrico ha sostenido que en el equipo de gobierno están “completamente tranquilos”, y que aunque ni el concejal que era presidente en aquel momento de Sadeco (David Dorado) ni el gerente de entonces de la empresa siguen en el Consistorio, respaldan su gestión. Además, avanzan que si el PP se querella contra ellos ellos, a su vez, presentará una querella contra el PSOE.

Denuncia del PSOE

El pliego se adjudicó a la empresa Beiman, una clínica especializada en medicina deportiva, por un importe de 316.000 euros. El PSOE ha basado sus críticas en cuestiones económicas y ha criticado que los test de detección del covid se adquirieran al precio de 39,50 euros, cuando ciudades como Málaga los habían adquirido "4 veces más baratos·", a 7,90 euros y a través de un convenio con las clínicas de la provincia para que estas llevaran a cabo la supervisión de esos test por un precio de 2 euros. En total, el Ayuntamiento de Málaga abonó por los test y las pruebas 9,90 euros. "Es inexplicable que en Córdoba se pagasen 40 euros", dice Hurtado.

Asimismo ha sembrado dudas sobre la legalidad del procedimiento y sobre el hecho de que dos las empresas adjudicatarias tuvieran una relación entre ellas y la tercera fuera una empresa de servicios que ni siquiera estaba relacionada con la sanidad.