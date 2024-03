La política de vivienda y la tractorada de agricultores del 20F tensan a la Corporación municipal

Solo dos temas crisparon hoy al Pleno: las políticas de vivienda y la protesta de los agricultores el 20 de febrero en Córdoba que terminó con tres detenidos y nueve policías heridos. El primer choque se produjo en el debate de una moción de Hacemos sobre vivienda que incluía 24 puntos, 18 de los cuales eran de ejecución local, y que reclamaba recuperar la oficina municipal, más ayudas al alquiler y poner freno a la proliferación de viviendas turísticas. Antes del debate intervinieron tres personas de Stop Desahucios, que relataron su situación y reclamaron al Consistorio mediación y alternativa habitacional. «La ayuda para evitar mi desahucio ha salido de la plataforma y de la asociación de vecinos de La Axarquía, no de aquí», dijo Antonio, vecino de la calle Lineros, que se enfrenta a un lanzamiento hipotecario.

Imagen general del salón de plenos del Ayuntamiento de Cordoba. / A.J. GONZÁLEZ

«Cuando hay dicotomía optan por el negocio frente al derecho, en este caso a la vivienda, que la Constitución recoge», les dijo Juan Hidalgo a los populares además de criticarles que no estén dispuestos a exigir nada a la Junta de Andalucía, con competencias en la materia, para «no molestar» a Juanma Moreno.

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, apuntó hacia el mismo flanco al sostener que el PP «no tiene política de vivienda» porque «la confunde con la política de grúas para pisos de 200.000 euros», y pidió al equipo de gobierno que «al menos escuche» a los vecinos con este problema y «los atienda en la medida de lo posible». Además, el edil socialista exigió una moratoria en la concesión de licencias turísticas en el casco, y el de Hacemos lamentó que solo en enero se hayan dado 68 permisos más.

Plan municipal de vivienda

El PP, por su parte, explicó que no apoyaron la moción de Hacemos porque era «el programa electoral» de la confluencia de izquierdas, pero que presentaban su enmienda (que sí salió adelante con la abstención de Vox) en un sentido propositivo y se comprometían a aprobar el plan municipal de la vivienda 2024/2030, que está pendiente desde el anterior mandato, esta primavera. Además, el también presidente de Vimcorsa, aun reconociendo que queda mucho por hacer, puso en valor que en los últimos cuatro años la empresa municipal haya construido 500 VPO (1.4000 más del sector privado) y que ahora hay 900 más previstas para los próximos años (2.500 más de promotores privados).

Por otro lado, Torrico y Hurtado entraron en una guerra de cifras en torno a los desahucios y en un debate sobre si la ley 12/2023 de la vivienda aprobada por el Gobierno de Sánchez ha sido o no beneficiosa.

Cargas policiales el 20F

El otro punto de tensión corrió a cuenta de la protesta de agricultores el 20F y de la polémica a raíz de un informe de Policía Local que permitía la entrada al centro de algunos tractores, que la Subdelegación del Gobierno sostiene que desconocía y que los manifestantes esgrimieron para entrar frente a la policía que les impedía el paso.

La cuestión la planteó Antonio Hurtado en el turno de preguntas, pero terminó siendo un cruce de acusaciones con la bancada popular. El portavoz del PSOE acusó al alcalde de haber generado «un problema de orden público» y de no haber atendido a la subdelegada, Ana López, telefónicamente para hacerle llegar el contenido de ese informe, y Torrico le replicó que el informe en cuestión estaba en poder del jefe operativo de la Policía Nacional y que la situación «le vino grande» a la subdelegada, que también podía haber llamado al alcalde.

El alcalde también entró al trapo y lamentó haber tenido problemas con la Subdelegación por primera vez en cinco años y dijo que en esta cuestión su criterio fue siempre: «tener mejor un problema de tráfico (por dejar entrar a los tractores) que uno de seguridad», como terminó habiendo. Además, contestó a Hurtado diciéndole que fue él quien se quedó esperando la llamada de la subdelegada porque «el jefe de gabinete lo que me comunicó es que ella me llamaría, pero no lo hizo".