Denuncian el desahucio de un vecino de Córdoba sin alternativa y con una enfermedad crónica

El desahucio de Antonio Iglesias, un vecino de la calle Lineros, en pleno casco histórico de Córdoba, se puede resumir en cuatro cifras: 59 (los años que tiene), 14 (los años que lleva padeciendo una enfermedad pulmonar crónica), 15 (los años que lleva pagando el alquiler) y 32 (los días que le quedan, de momento, en su hogar). “¿A dónde voy yo con 59 años y con una enfermedad pulmonar? Ya no puedo trabajar. Lo que no quiero es el día 8 (de abril) quedarme aquí abajo en el portal”, lamenta.

Hay otra cifra no concretada, pero que, para la plataforma 15M Stop Desahucios -que ha dado a conocer este nuevo drama- está detrás de este caso: la del lucrativo negocio de las viviendas turísticas. ¿Es Antonio víctima de la “turístificación” del centro histórico de Córdoba? Él y la plataforma consideran que sí. De hecho, Stop Desahucios exige al Ayuntamiento de Córdoba “que reactive la Oficina en Defensa de la Vivienda y que pare el tsunami de turistificación que fomenta desahucios como el de Antonio”.

Ejecución hipotecaria tras 15 años de alquiler

Este gallego, afincado en Córdoba, vive desde hace 15 años en un segundo sin ascensor al que, de momento, pese a su enfermedad, puede acceder. Durante ese tiempo, asegura que ha pagado religiosamente el alquiler. Sin embargo, hace un año le notificaron la “ejecución hipotecaria” de la vivienda. El propietario, según ha explicado a Diario CÓRDOBA, reside en el extranjero y “se ha desentendido”. También, precisa, se puso en contacto con entidades sociales y con las administraciones.

Antonio, en su piso alquilado de la calle Lineros. / Víctor Castro

Tras esa ejecución hipotecaria, el piso pasó a manos de una entidad bancaria de la que, además, es cliente “desde hace 40 años”. Sin embargo, como explican desde Stop Desahucios, ese banco “se quiso deshacer del piso” a través de un “fondo buitre”. “Ahora este fondo buitre, con perdón de los buitres, quiere desahuciar a Antonio, el 8 de abril, para convertir la vivienda en apartamento turístico”, señala la plataforma.

Sin alternativa habitacional

¿Qué opciones tiene Antonio? “Tres días pagados en un hotel”, cuenta. Es lo único que, por el momento, le han ofrecido. Desde Stop Desahucios dejan claro que “Antonio no tiene alternativa habitacional, porque no hay alquileres privados a los que pueda acceder y la insuficiencia de vivienda pública es clamorosa y con lista de espera interminable”.

Él mismo se muestra dispuesto a irse a otro lugar: “No me niego a nada, no me niego a pagar un alquiler social aquí, no me niego a irme a ningún lado”. Y ello pese a que, como abunda, todo lo que hay en el piso es suyo, desde una lavadora hasta distintos electrodomésticos de uso cotidiano. “Nada precioso, pero es mío”, dice.

Negociación de un alquiler social

Ante este caso, 15M Stop Desahucios ha pedido al fondo y a la entidad bancaria “que paren el desahucio y negocien un alquiler social”. Desde la plataforma, presagian que “los fondos de inversión se lo quedarán todo: primero los cascos históricos de nuestras ciudades, después las mejores fincas agrícolas”.

“Cuando se lo queden todo, vendrán las lamentaciones”, prosiguen, cargando contra Daniel García-Ibarrola, delegado de Turismo, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por sus declaraciones recientes sobre la sostenibilidad de la conversión de viviendas en apartamentos turísticos. Sobre la Administración autonómica, la plataforma critica que “la Junta de Andalucía ni tiene plan para ampliar el parque público de vivienda”, porque “se ve que no es esa la prioridad del presidente andaluz Juanma Moreno”.

Stop Desahucios, en esa misma nota de prensa difundida a los medios de comunicación, hace un llamamiento a la población cordobesa para que se movilice en defensa de Antonio. Y con otro claro objetivo: “Pararles los pies a estos fondos buitre”.