Más de 8.700 plazas de nuevo ingreso en Córdoba en la escolarización del curso 2024-25

El próximo 1 de marzo comenzará el proceso de escolarización para el próximo curso 2024-2025 en los 378 centros escolares de Córdoba (cinco colegios menos que el año pasado) sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de Infantil, Primaria, Educación Especial, ESO y Bachillerato. El plazo para la presentación de las solicitudes estará abierto hasta el 1 de abril.

Para el próximo curso, se ha ofertado un total de 127.591 plazas sostenidas con fondos públicos, de las que el 77,68% corresponden a centros públicos y el 22,32% a concertados, según los datos facilitados por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. Esto son 2.071 plazas menos que el año pasado, una tendencia que se viene dando en los últimos años, ya que para el actual curso también se perdieron algo más de 2.000 alumnos respecto al año anterior. Como reconoció la consejera de Educación, Patricia del Pozo, en su última visita a Córdoba, la pérdida de alumnos se repite desde hace cinco años en la serie histórica, lo que, según confesó la consejera, ha provocado la pérdida de más de 90.000 alumnos en el sistema educativo de Andalucía. En el actual curso por primera vez se perdieron 3.500 alumnos en la ESO. “Espero que esa tendencia histórica se acabe y se revierta pensando en el futuro de la sociedad”, comentó Del Pozo.

Zonas de escolarización en Córdoba. / CÓRDOBA

Para el alumnado de tres años de infantil, aquellos nacidos en el 2021 que se incorporan por primera vez al sistema educativo, La Junta oferta en la provincia cordobesa 8.774 plazas de nuevo ingreso, de las que el 76,92% corresponden a centros públicos y el 23,08% a la concertada. En este proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, así como el alumnado que desee cambiar de centro escolar.

Los criterios de baremación serán los mismos que el pasado año. Se obtendrá la puntuación máxima por la presencia de hermanos en el centro escolar y la pertenencia al área de influencia, 14 puntos en ambas ocasiones. La renta per cápita, la existencia de alguna discapacidad o el tipo de familia (numerosa, monoparental...) también serán criterios que afectarán a la puntuación total.

Alumnos en fila camino a clase. / Manuel Murillo

Respecto a las áreas de influencia, La Junta no ha realizado cambios en las del curso pasado, salvo la inclusión de alguna calle de nueva creación en alguna de las siete zonas de influencia existentes en Educación Infantil y Primaria, así como en las seis zonas de Educación Secundaria. En la web de la Junta de Andalucía, el mapa actual con las zonas de influencia no está actualizado (se prevé antes del 1 de marzo) (https://www.juntadeandalucia.es/educacion/educasig/escolarizacion/)

Novedades para el próximo curso

En el próximo curso escolar, la provincia cordobesa contará con cuatro nuevos comedores escolares, 189 en total y dos nuevas aulas matinales, lo que hace un total de 152 en los centros públicos de la provincia. Respecto a las actividades extraescolares, 171 centros de la provincia contarán con ellas.

Otra de las principales novedades viene por parte del Instituto de Secundaria Galileo Galilei, que se convertirá en el primer Centro Integrado de Formación Profesional de la provincia cordobesa, con la extinción progresiva de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y el Bachillerato. También, el Conservatorio Superior de Córdoba Rafael Orozco, para el próximo curso se convertirá en el primer centro a nivel andaluz en impartir la disciplina de Sonología. A esto se añade los nuevos estudios de Enseñanza Profesional de Música de Tuba en el CPM Maestro Chicano Muñoz (Lucena), así como los de Trompeta en el CPM Marcos Redondo (Pozoblanco). Del mismo modo, impartirá por primera vez Bachillerato en el IES Casiana Muñoz Tuñón de Córdoba, centro inaugurado recientemente y que contaba con enseñanzas de Secundaria.

Otras de las novedades previstas para el curso 2024-2025 será el cierre de los colegios públicos Alfonso Churruca y Duque de Rivas de Córdoba. Los alumnos de estos centros se reubicarán en el colegio Pedagogo García Navarro. El responsable de Csif Educación Córdoba, Antonio Pachón, ha señalado que aunque no se esperan cambios en las zonas de escolarización, debido al cierre de los dos centros de Difícil Desempeño, uno en Palmeras y el otro en Electromecánicas, además de la reestructuración del Galileo Galilei, sí habrá cambios es las adscripciones. Como por ejemplo, se espera que el CEIP Colón gane una unidad en primero de primaria gracias a la inscripción de otros centros de infantil. Además, respecto al Galileo Galilei, Csif junto al resto de sindicatos han confirmaron que la adscripción, que en un principio iba a ser toda para el IES Fidiana, finalmente también se quedará en los centros de la zona, es decir, en el IES Santa Catalina de Siena y en el IES la Fuensanta.

Principales reclamos

Desde la Asociación Andaluza de Directoras y Directores de Infantil y Primaria y Residencias Escolares (Asadipre), su presidente Rafael Luque, ha indicado que los reclamos de la asociación para el próximo curso se basan en evitar el cierre de unidades en centros públicos, para ello “sería conveniente bajar la ratio de alumnado por clase y se evitarían cerrar muchas unidades de centros públicos y esperemos no pasar de cerrar unidades a cerrar directamente colegios públicos”, ha expresado el presidente, quién también reconoce que el sistema de escolarización debería pasar por no partir con un determinado número de unidades fijadas por centro, “sino que lo determine el número de solicitudes recibidas, para que las familias pueden elegir el centro más conveniente para la educación de sus hijos e hijas”. Por último, el directivo de Asadipre ha recordado que los centro “deben contar con todos los recursos de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y personal técnico de integración social para que las familias con alumnado con necesidades educativas especiales puedan elegir el centro libremente”, ha reconocido Luque.

Algo similar opina la presidenta de la Junta de Personal Docente no Universitario de Córdoba, Carmen Espejo, que asegura que: “La mayor necesidad que tiene ahora mismo los centros educativos públicos de la provincia de Córdoba es que desde esta administración se apueste por no cerrar unidades y no hacer aulas mixtas en aquellos centros en los que el alumnado pueda estar un poco comprometido”.