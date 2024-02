Todo sobre el proceso de escolarización en Córdoba para el curso 2024-2025

El proceso de escolarización para el curso 2024-25 comienza el próximo 1 de marzo en los 378 centros de Córdoba sostenidos con fondos públicos para las enseñanzas de Educación Infantil (segundo ciclo), Educación Primaria, Educación Especial, Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato. El plazo para la presentación de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 1 de abril.

Para el próximo curso, la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha ofertado un total de 127.591 plazas sostenidas con fondos públicos, de las que el 77,68% corresponden a centros públicos y el 22,32% a concertados. Para el alumnado de tres años, que se incorpora por primera vez al sistema educativo, se ofertan en la provincia cordobesa 8.774 plazas. En el proceso de escolarización participan todos los niños y niñas que se incorporan por primera vez al sistema educativo, tanto en centros públicos como concertados, así como el alumnado que desee cambiar de centro escolar.

Alumnos en el primer día de clase. / EFE

Según los datos del censo, entre el curso pasado y el actual se mantienen cifras muy similares del número de alumnos de tres años que van a llegar por primera vez a los colegios andaluces. En concreto son 65.650, los nacidos en Andalucía en 2021. De esta manera, la Consejería presenta una oferta amplia de plazas para el alumnado de nuevo ingreso en el segundo ciclo de infantil con el objetivo de favorecer la libre elección de centro de las familias.

Zonas de escolarización en Córdoba. / CÓRDOBA

Por otro lado, el sorteo para resolver situaciones de empate tras la aplicación del baremo en las solicitudes de admisión correspondientes a la escolarización del curso actual 2023/24 en los centros públicos y concertados resolvió 34 situaciones, frente a las 47 del curso 2020-21. Además, la Consejería ha informado que se han reagrupado para el curso actual a un total de 92 hermanos en los centros educativos, frente a los 46 del curso 2020-21, cuando entró en vigor el nuevo decreto de escolarización. En estos últimos cuatro cursos el total de hermanos reagrupados en centros educativos es de 275.

Criterios de admisión

En cuanto a los criterios de admisión que se aplican cuando no hay plazas suficientes en los colegios o institutos para atender todas las solicitudes, no hay novedad para el próximo curso, es decir, se mantienen las mismas condiciones. Así, se otorgarán 14 puntos por existencia de hermanos en el centro y por proximidad al domicilio familiar. También puntuará que el alumno o alumna a escolarizar haya nacido de parto múltiple (un punto) y se mantienen los criterios que otorgan puntos por tener matriculado en el primer ciclo de Infantil a un hijo o hija, con la finalidad de fomentar la escolarización en esta etapa; guardadores legales con actividad laboral o profesional remunerada; el expediente académico del alumnado para su admisión en Bachillerato; de renta per cápita anual de la unidad familiar y de discapacidad o trastorno del desarrollo. También continúan los mismos supuestos y puntuación por pertenencia a una familia numerosa, familia monoparental o familia con dos hijos o hijas.

Aula de infantil. / Prensa Ibérica

En los supuestos de prioridad en la admisión siguen el de representante o los representantes legales del alumno o alumna que tengan su puesto de trabajo habitual en el centro donde soliciten la admisión; a los deportistas de rendimiento base para que puedan estudiar en un centro cercano al lugar donde entrenen y desarrollan su carrera deportiva, por ser familiar hasta segundo grado de consanguinidad de una persona víctima de terrorismo y también a los niños en acogimiento familiar.

Respecto a los servicios complementarios, serán cuatro centros más los que tendrán alguno de los servicios. De esta forma, el aula matinal se ofrecerá en un total de 152 centros; el servicio de comedor escolar en 189 y tendrán actividades extraescolares 171 centros de la provincia.

Procedimiento

El procedimiento de escolarización se inicia con la publicación por parte de los centros educativos de la relación de puestos escolares vacantes, así como de la información sobre las direcciones catastrales comprendidas en sus zonas de influencia y limítrofes. Cuando la oferta de plazas coincida o sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos y en aquellos casos en los que no se puedan atender todas las peticiones, se procederá a la baremación de las mismas.

Alumnos en clase de primaria. / ARCHIVO / CÓRDOBA

Cada centro docente hará pública en su tablón de anuncios, hasta el 15 de abril, la relación de solicitantes con la puntuación asignada y, a partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días lectivos para la presentación de alegaciones. Si tras la aplicación de los criterios de baremación (hermanos en el centro, domicilio familiar o laboral, renta anual, discapacidad, familia numerosa o monoparental o con dos hijos, guardadores legales con actividad laboral remunerada, matrícula en el primer ciclo de Educación Infantil y expediente académico de Bachillerato) se producen empates, se aplicará el resultado del sorteo público que se celebrará el día 13 de mayo, una vez cerrado el proceso de admisión de solicitudes. La relación definitiva de alumnado admitido y no admitido saldrá el 14 de mayo.

Portal de escolarización

A través del Portal de la Escolarización, en la web de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, las familias tendrán acceso a la información sobre los centros docentes, enseñanzas y la oferta de servicios complementarios, así como la normativa reguladora y el impreso de solicitud, que se podrá presentar telemáticamente o bien en los propios colegios e institutos. Además, la aplicación APP iEscolariza permite realizar consultas de centros y de los puntos de baremo por domicilio. A través de este dispositivo las familias recibirán notificaciones gratuitas tanto del procedimiento como de su solicitud. Asimismo, la Consejería ha habilitado un teléfono gratuito de información (900 848 000), en horario ininterrumpido de 8:00 a 19:00 horas.