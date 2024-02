Los diez propósitos del nuevo director gerente del hospital Reina Sofía

Francisco Triviño Tarradas (Córdoba, 1973) ha sido director médico del hospital universitario Reina Sofía desde 2021. Hace algo más de un mes pasó a ser director gerente en funciones del Reina Sofía, en sustitución de Valle García, que había sido nombrada gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) el 27 de diciembre. El nombramiento de Triviño como gerente del Reina Sofía se oficializó este lunes tras publicarse en el BOJA y en la mañana de este viernes, en un acto interno, ha sido presentado al equipo directivo del hospital, con presencia de su antecesora, Valle García.

Este especialista en Radiología y en Medicina Familiar y Comunitaria, que estudió Medicina en la Universidad de Córdoba, lleva algo más de 25 años vinculado profesionalmente al Reina Sofía, aunque por el trabajo de su padre, el cardiólogo ya jubilado Francisco Triviño Crespo, él recuerda que prácticamente aprendió a andar en el hospital cuando acompañaba a su madre a visitar a su padre.

Desde su nueva responsabilidad, este médico afronta diez primeros objetivos (muchos ya iniciados) para que el Reina Sofía siga mejorando, contando para ello con prácticamente el mismo equipo que ha venido trabajando con su antecesora, en colaboración con los otros hospitales y centros de salud de la provincia, asociaciones y otras administraciones.

Primero: Nuevas consultas materno infantiles

La construcción del nuevo edificio de consultas materno infantiles, retomada en noviembre, «es un proyecto en el que desde el hospital hemos puesto mucho empeño y que viene a responder a necesidades que existían», señala. Se trata de una infraestructura, «que con una inversión de 19 millones de euros y un plazo de ejecución de 22 a 23 meses, nos va a permitir disponer de un espacio asistencial, preparado, diseñado y humanizado para atender en 36 consultas al paciente pediátrico y a la mujer en todo su circuito ambulatorio».

Segundo: Necesidad de reducir la lista de espera

«Hay algunos procesos en los que los plazos de demora pueden estar comprometidos. Estamos trabajando con herramientas propias o las que facilitan los servicios centrales del SAS para lograr reducir esa lista de espera que debemos mejorar. La atención quirúrgica y de pruebas diagnósticas de pacientes oncológicos, preferentes y críticos siempre está garantizada», defiende.

Tercero: Renovación continua de la tecnología

El hospital está en continua renovación de sus equipamientos. «La inyección tecnológica que ha implicado el Plan Inveat, con la puesta en funcionamiento de once nuevos equipos de alta tecnología, ha supuesto mucha dedicación, porque estos equipos han requerido de la necesidad de obras», indica. Entre estos once equipos están dos resonancias magnéticas, dos aceleradores, dos gammacámaras, un PET, dos TAC o dos angiografías. «Nos sentimos muy orgullosos de como el hospital ha sido capaz, en tiempo récord, de instalar esta tecnología con las obras pertinentes, lo que ha situado el parque tecnológico del Reina Sofía en muy alto nivel. Eso no quiere decir que no quede equipamiento de media o baja tecnología que no deba ser renovado. Se establecen prioridades y se van llevando a cabo en distintas fases a lo largo del año», apunta. Dentro también del plan Inveat está pendiente la puesta en funcionamiento, entre marzo y junio, de un cuarto acelerador de electrones, para la administración de tratamientos de radioterapia», destaca.

Cuarto: Impulso de nuevos quirófanos inteligentes

«Existe intención de ir renovando todo el equipamiento, incluido el quirúrgico. Estamos viendo las opciones para incorporar un segundo quirófano inteligente para mejorar los circuitos quirúrgicos y que sean menos cruentos y más accesibles a los pacientes», señala.

Quinto: Consolidar plantilla y seguir investigando

«La plantilla necesita constantemente ser reforzada porque los nuevos modelos asistenciales requieren adaptarse a nuevas formas de trabajo. Sabemos que los recursos humanos son cruciales y es uno de los puntos claves que vigilaremos y mimaremos», recalca. «Respecto a la investigación, el espíritu investigador está en el ADN de nuestros profesionales, con el objetivo de mejorar la asistencia a los pacientes, y en ello vamos de la mano con el imibic, UCO, entre otras instituciones», añade.

Sexto: Seguir creciendo en cirugía robótica

El Reina Sofía cuenta con dos robot quirúrgicos, que están siendo utilizados por prácticamente todas las especialidades con vertiente quirúrgica del centro, destaca. Según este directivo, dichos robots están respondiendo a las necesidades de dichas especialidades para mejorar sus procesos quirúrgicos, aunque añade que el hospital siempre estará abierto a que los robots puedan emplearse para nuevas necesidades que pudieran surgir.

Séptimo: Habitaciones para ingreso individual

«Aunque a día de hoy en el Reina Sofía no contamos con la estructura ni la logística que permita este objetivo, disponer de habitaciones individuales es un propósito para todos los hospitales del Servicio Andaluz de Salud, para conseguir realmente ser un hospital humanizado», recalca.

Octavo: Mejora del hospital de Los Morales

Con respecto al hospital de Los Morales, que es uno de los edificios del complejo hospitalario Reina Sofía, resalta que el propósito es que continúe con la actividad asistencial que actualmente alberga este centro, aunque avanza que existe un proyecto de reforma integral de la Unidad del Dolor, que pretende adecuar espacios e introducir nuevas tecnologías para la atención integral y global a este problema tan sensible en la superficie que ocupa esta unidad en Los Morales.

Noveno: Atención especial a la salud mental

Dentro de la apuesta por la humanización, en colaboración con las asociaciones de pacientes, «en la Unidad de Agudos, que acoge a pacientes de Salud Mental en el hospital Provincial, «estamos pendientes de introducir mejoras, que incluyen la adaptación de las terrazas de esta unidad para humanizar más la estancia de pacientes de ingreso de larga duración», expone.

Décimo: Completar la actividad del hospital de Palma del Río

El hospital de Palma del Río ha ido incorporando nuevos servicios a lo largo de 2023, aunque queda pendiente poner en marcha las urgencias, el bloque quirúrgico y la hospitalización. «Ya están funcionando en este hospital las consultas externas de 18 especialidades, siendo la última en incorporarse Urología, lo que permite que no tengan que venir ya pacientes de esas especialidades al Reina Sofía», remarca. «Se trata de que haya más equidad en la atención a toda la provincia, con la existencia de otros hospitales y de las unidades intercentros, que funcionan con el respaldo del resto de áreas sanitarias de la provincia», sostiene.