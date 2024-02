El cronista oficial de Córdoba aconseja en su dictamen restituir el escudo del león rampante

El cronista oficial de Córdoba, Julián Hurtado de Molina, aconseja en el dictamen que el Ayuntamiento de Córdoba le ha encargado sobre la simbología de la ciudad que se restituya como escudo histórico la imagen heráldica del león rampante, en detrimento de la imagen que muestra la Noria de la Albolafia, el Puente Romano y la Mezquita, que debería quedar relegada a ser el sello. «Lo que propongo es que se restituya el escudo tradicional e histórico que tuvo Córdoba desde la conquista de la ciudad por parte de Fernando III hasta 1983», concreta el cronista que, además de ser competente en materia de simbología, heráldica y escudos en virtud de la normativa municipal, posee un máster universitario sobre la materia.

En su dictamen, el cronista oficial incluye una propuesta para añadir al escudo: colocar alrededor del mismo el emblema de la ciudad -- «Cordubae militae domus, inclyta fonsque sophiae» (Casa de guerra gente y de sabiduría clara fuente)-- para evocar los orígenes romanos de la misma.

El escudo con el león ondeó en la bandera rojo carmesí hasta la década de los 80, cuand la primera corporación democrática liderada por el alcalde, Julio Anguita, decidió por mayoría del Pleno cambiar el león por la famosa imagen de Córdoba. La decisión suscitó un apasionado debate entre los concejales de la época, pero terminó imponiéndose la idea de cambiar la imagen «agresiva» del león, por «una más amable» de la ciudad y con la que la ciudadanía «se sentía más representada», en palabras del alcalde del momento y del primer teniente de alcalde, Herminio Trigo, quienes defendieron la propuesta.

Los planes del gobierno local

Hurtado de Molina tiene previsto entregar oficialmente este dictamen al Ayuntamiento en los próximos días para que el equipo de gobierno proceda como estime oportuno. Cualquier decisión al respecto tendría que pasar por el Pleno. Fuentes municipales explican a CÓRDOBA que la intención del equipo de gobierno ha sido «ordenar» toda la simbología de la ciudad, incluidos el escudo, el sello, la bandera y el pendón, aunque en principio «no se van a hacer cambios». De asumir el dictamen, el Ayuntamiento tendría que sustituir, por ejemplo, la imagen de la Albolafia y la Mezquita de las banderas de Córdoba y sustituirla por el escudo.

Un escudo, no un logo

En el documento elaborado por el cronista oficial se recoge una exposición de motivos, los antecedentes históricos y legales de la simbología local y las conclusiones con el dictamen que, como decimos, pasa por reivindicar la figura del león rampante como escudo histórico. «Es muy importante que se entienda que hablamos del escudo de la ciudad, no del logo del Ayuntamiento ni nada por el estilo», comenta el cronista, que entre los datos más curiosos que recopila en su informe destaca que, más allá de las variaciones que ha ido sufriendo esta imagen a lo largo de los siglos, la más curiosa es la sustitución de la corona de Fernando III por una corona mural (se representa mediante un cerco de muros almenados o murallas con torreones intercalados) en los años de la Segunda República.

Rechazo de la oposición

Que el equipo de gobierno haya solicitado este dictamen que, en principio no será llevado a la práctica, será algo aplaudido por la oposición que ha mostrado su rechazo a abordar estas cuestiones frente a asuntos de «mayor interés» para la ciudadanía. Los grupos municipales de PSOE, Hacemos y Vox entienden que sería «un gasto innecesario que no aporta nada al bienestar de la ciudadanía».

El portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, considera que sería "un gasto innecesario que no aporta nada al bienestar de la ciudadanía" y duda de que sea una reivindicación ciudadana: "A nadie le he escuchado el interés ciudadano por esta ocurrencia". Desde Hacemos Córdoba, por su parte, entienden que el alcalde debería priorizar y abordar temas más urgentes en la ciudad, como "el mantenimiento deficiente de plazas, calles e instalaciones deportivas abandonadas, así como proyectos estancados y la mala gestión de los fondos públicos, que nos harán perder más de 15 millones de euros". También para ellos la propuesta de cambiar el escudo de la ciudad representa "un gasto innecesario de recursos y tiempo que no beneficiará a Córdoba y que no mejorará la calidad de vida de la ciudadanía". Además, en Hacemos Córdoba defienden que decisiones de este tipo se hagan contando con la participación ciudadana.