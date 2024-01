La escasa oferta de VPO en Córdoba pone el foco en el desarrollo de los futuros barrios

En Córdoba no hay espacio para construir vivienda protegida y el que hay todavía no se ha desarrollado. Es la principal conclusión que se saca de leer los datos oficiales y de consultar con fuentes del sector inmobiliario y de la construcción. Agotados los planes de los llamados nuevos barrios, donde aún queda algún que otro proyecto, todo está supeditado a los barrios del futuro. El que tiene más inminente su urbanización es Huerta de Santa Isabel Oeste, pero todavía no ha arrancado.

El consultor inmobiliario Juan Manuel Gómez, impulsor de Obra Nueva en Córdoba, detalla que en 2023 se entregaron 282 viviendas de VPO, repartidas en dos promociones de Vimcorsa (San Jerónimo II y San Jerónimo III) y al Residencial Domus de Vimpyca. Se entregaron, además, viviendas de la promoción Arcángel San Gabriel, aunque en este caso el proceso se había iniciado ya en 2022. El perfil de demandantes de VPO en Córdoba: sobre todo, personas que viven solas Lo que está ahora mismo en comercialización, explica Gómez, son 338 viviendas protegidas pertenecientes a varias promociones, aunque la mayoría están ya vendidas. En este 2024 se entregarán varias VPO vendidas desde hace tiempo (Monthisa Santa Isabel, Residencial Qurtuba y Residencial Piamonte). Aún quedan algunos pisos en Altos de la Colina (en la carrera del Caballo) y en Las Moradillas (promoción de Convisur). Además, deben iniciarse los trabajos para la promoción Jardines de la Almunia, de Vimpyca, que tiene varias fases. La primera tiene 131 VPO y en total sumarán 411. [Pulse aquí para ver el gráfico ampliado] Esta última promoción se ubica en Huerta de Santa Isabel Este, que es el barrio donde se ha desarrollado, prácticamente, durante los últimos años la actividad constructora de VPO. Tal es la escasez de terreno para vivienda protegida (no se puede perder de vista que es la destinada a personas con menor poder adquisitivo) que Convisur, por ejemplo, está convirtiendo suelos libres en protegidos porque es la única manera que tiene de poder continuar ejerciendo su actividad en Córdoba capital. Fátima y Campo de la Verdad El secretario general de Construcor, Francisco Carmona, calcula que el comienzo de la comercialización de vivienda en Huerta de Santa Isabel Oeste no llegará hasta dentro de tres o cuatro años. Sin embargo, recuerda que en este plan parcial va una buena cantidad de vivienda protegida porque gran parte de los suelos pertenecen o al Ayuntamiento de Córdoba o a la Agencia de Rehabilitación y Vivienda de la Junta (AVRA). Concretamente, este PP-04 tiene capacidad para 3.663 viviendas de las 1.944 serán VPO. Aparte de lo poco que queda por construir en los nuevos barrios y lo que llegará con el desarrollo de los futuros, sí que hay algunas bolsas de suelo sueltas donde también hay prevista vivienda protegida. A esas zonas hace alusión Carmona, aunque recuerda que también hay que poner los suelos en carga (es decir, que no se hará de la noche a la mañana). Por un lado, está la urbanización de los terrenos en torno a la antigua prisión de Fátima. En esta gran manzana rectangular de 25.945 metros cuadrados, además de equipamientos vecinales y zonas verdes y de esparcimiento van 236 viviendas, de las cuales 72 serán de protección oficial. Los otros suelos disponibles se ubican en el Campo de la Verdad, a las espaldas de la gasolinera que hay junto al puente de El Arenal. El Ayuntamiento recepcionó los terrenos en 2022, y para el mismo Vimcorsa llegó a plantear pisos en alquiler. Es un modelo poco extendido en la ciudad y, de momento, el Ayuntamiento no ha confirmado que se vaya a ejecutar. Eso sí, los presupuestos de Vimcorsa para este 2024 recogen 11,6 millones de euros para iniciar la construcción de 100 viviendas protegidas en este mismo año. Esas cuentas hablan de impulsar los proyectos de Fátima y el Campo de la Verdad, sin llegar a concretar si los pisos que se hagan se sacarán en régimen de alquiler o en régimen de venta. Lo que sí calcula la empresa municipal de vivienda es un avance de ventas del 50% con una ejecución de los trabajos de tres meses. Calidades similares Antes de que entrara en vigor el Código Técnico de la Edificación en 2006, las diferencias entre una vivienda de VPO y otra de régimen libre sí eran evidentes. A partir de ese código que marca unas condiciones técnicas mínimas, las calidades entre un modelo y otro no son tan acusadas. Lo explican tanto Juan Manuel Gómez como Francisco Carmona. Este último detalla que la VPO, al tener un precio limitado, se quedan en esas condiciones mínimas exigidas (que no son pocas), mientras que las de régimen libre sí alcanzan estándares mayores. Eso sí, como indica Carmona, «la VPO que se hace ahora no es como la de antes, donde se hacía el bloque y ya, ahora hay espacios comunes y de esparcimiento que se corresponden con las exigencias de la demanda». En cuanto a la diferencia de precio, según Juan Manuel Gómez, para un piso de tres dormitorios estaría entre 30.000 y 40.000 euros entre VPO y régimen libre. Si bien las calidades son parecidas al tener que cumplir ese Código Técnico de la Edificación, la libre incluye añadidos como son entregar los pisos con las cocinas ya montadas o el sistema de calefacción. La Diputación construirá 42 VPO en diez municipios El pleno de la Diputación aprobó en octubre del año pasado un acuerdo con la Junta y el Ministerio de Transportes para la construcción de 42 viviendas sociales en diez municipios la provincia. La iniciativa tiene un presupuesto total que supera los 4,7 millones de euros. Los municipios que se beneficiarán de esta actuación serán Nueva Carteya (con 7 viviendas), Hornachuelos (7), Posadas (6), Iznájar (5), Hinojosa del Duque (4), Dos Torres, Fuente Palmera, Aguilar y Fuente Carreteros (3 cada uno) y El Viso (1). Como explicó durante el pleno la portavoz del grupo del Partido Popular en la institución provincial, Ana Rosa Ruz, «estas promociones están enfocadas al disfrute de aquellas familias que tengan una renta inferior a cuatro veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), así como a familias numerosas y a personas con discapacidad».