El comercio de Córdoba llega a las rebajas tras una Navidad con caída de ventas

Más luces que resultados. El comercio cordobés termina un año más la campaña navideña con sabor agridulce. El primer día de rebajas, un momento que antes se esperaba casi con la misma expectación por parte de los consumidores que de los comerciantes se ha convertido en un espejismo de unos días que constata una situación agravada por la inflación y la reducción paulatina de los márgenes. «Las rebajas ya no existen», sentencia el presidente de Centro Córdoba, Manuel Blasco, «habrá cambios de los Reyes y un poco más de venta, pero nada que ver con el concepto de rebajas al que estábamos acostumbrados y que se ha diluido desde que se liberalizó este periodo». Según la patronal del comercio de Andalucía, el balance de ventas de 2023 «es desfavorable, confiábamos en que después de la pandemia sería un año de recuperación del sector, pero factores externos como los conflictos bélicos que han disparado la inflación y el encarecimiento de los productos y subidas de los tipos de interés han hecho que las familias pierdan capacidad de consumo, reduciendo las ventas respecto a 2022».

Ese mismo análisis es el que realizan en Córdoba, aplicado también a la campaña de Navidad que acaba de terminar. Blasco estima que el descenso de las ventas puede rondar entre un 7% y un 8% menos y eso a pesar de que «las calles del Centro han estado hasta arriba de gente, aprovechando las ofertas que ya se han ido lanzando con antelación». La inversión que se ha realizado para animar la afluencia de público es «necesaria», afirma, «esto es lo que tenemos, hay que hacerlo porque si no hay gente en las calles sí que no se vende nada». De cara a las rebajas, cada comercio hará lo que esté en su mano. «Las rebajas tenían el sentido de deshacerse del stock, pero no se puede aplicar descuentos a toda la mercancía porque es inviable, si una tienda vende por debajo del 50% lo hace al costo o perdiendo dinero a una prenda», señala, «además, al no haber unas fechas claras se desmotiva a los clientes y pierden el interés».

Descuentos en los barrios

En los barrios también han hecho una fuerte inversión para animar las fiestas y las ventas y el balance es positivo pero no halagüeño. Según Ramón Luque, presidente de los comerciantes de Ciudad Jardín, «hay desánimo porque se esperaba que las ventas fueran mayores que el año pasado, en el que no fueron muy buenas, y ha sido al revés». Hacer una buena Navidad era «la esperanza para salvar el otoño-invierno, pero las ventas han sido muy escalonadas pese a que ha habido mucha gente en la calle, pero no hay la alegría que hemos visto en otros momentos». En los barrios, el modelo de rebajas tampoco convence. «Una tienda no puede estar de rebajas todo el año, con descuentos y ofertas, el mercado es cada vez más agresivo y el público no siempre valora el tener un profesional detrás del mostrador que te explica el producto y está ahí para cualquier problema».

El aumento de las ventas online de los grandes operadores es el otro factor que juega en contra, algo que la patronal andaluza pide que se regule para dar equilibrio entre los distintos formatos comerciales. Recuerdan que el comercio supone el 22% del empleo y el 11,5% del PIB.

Por su parte, la Unión de Consumidores de Andalucía estima que cada cordobés gastará en estas rebajas una media de 115 euros, una cantidad que la Asociación de Consumidores eleva a 169 euros, quien pronostica que el gasto será menor que en 2023. Entre las razones que dan los consumidores encuestados figura que no creen que las rebajas aporten algún descuento adicional a lo que se ha ofrecido con anterioridad.