De rebajas por el Centro: Con las bolsas a cuestas por si acaso

Muchos cordobeses salieron este domingo a la calle cargados con las bolsas de los regalos fallidos «por si acaso» encontraban la tienda en cuestión abierta y así poder hacer el cambio correspondiente el primer día de rebajas. «Hoy es el día de los regalos de los cuñados», explica Marina entre risas en la puerta de El Corte Inglés, «cuando volvemos a devolver todas esas cosas que nos regalamos sin tener ni idea de lo que quiere el otro, por salir del paso».

En las tiendas, confirman que un alto porcentaje de las transacciones que se realizan al inicio de las rebajas tienen que ver con esos fallos. «Desde que abrimos, el 80% de la caja son cambios y devoluciones», afirma la encargada de una de las grandes firmas comerciales, donde hay colas desde que abrieron por la mañana. Con la gran mayoría de comercios de barrio cerrados, los pasos se han encaminado a las grandes superficies y al Centro, que hoy presentaba un aspecto descafeinado, ya que ni siquiera todas las franquicias se han decidido a abrir el primer día de rebajas. En los escaparates, se exhiben carteles de descuentos que ya cuesta distinguir si son más o menos prometedores que en días previos, aunque siempre son un buen reclamo para iniciar la visita.

Horario adaptado en un día festivo

Después de un sábado de descanso, los pequeños comercios han abierto según el perfil de su clientela y sin tener muy claro el horario. «Los festivos abrimos normalmente solo por la mañana, pero luego anunciaremos en las redes si seguimos por la tarde, dependerá de la bulla que haya», afirma Mariló, de Noir, rodeada de gente.

Es un día raro, que al coincidir con un domingo se hace más raro y descafeinado. «Llevamos tantos días saliendo de compras que hoy casi que no apetece seguir», afirma Esther, que ha salido de tiendas con su amiga Carolina. La amiga ha sido previsora y empieza a gastar justo en rebajas. «Yo pido para los Reyes dinero y luego vengo y me compro lo que quiero más barato, empecé así hace tres años y me va muy bien, lo recomiendo, así me quito de cambiar cosas y de que la familia se coma el coco buscando regalos que igual no me gustan o no necesito», explica encantada. Otros han salido a regañadientes. «Vengo hoy porque luego trabajo, pero preferiría estar tranquilo en casa». Sufrir para consumir.