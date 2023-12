Córdoba cifra en un 85% los proyectos ejecutados con fondos Edusi

El Ayuntamiento de Córdoba ha ejecutado en torno a un 85% de los proyectos financiados con cargo a los fondos Dusi o Edusi, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado, para los que había recibido 18 millones (15 de subvención y 3 millones de financiación municipal). El porcentaje de ejecución de los proyectos --una vez que esté certificado-- obligará al Consistorio cordobés a devolver alrededor de 2,7 millones que no ha logrado invertir desde que se puso en marcha esta estrategia.

En una entrevista concedida a Diario CÓRDOBA en la que hace balance del año y que se publicará el domingo, el alcalde, José María Bellido, valora el trabajo desarrollado con estos fondos y considera que se trata de una ejecución «importante». «El grado de ejecución está en torno al 85% de los fondos y va a estar ejecutado al tiempo», explica. El Ayuntamiento disponía hasta el 31 de diciembre para justificar los proyectos desarrollados con fondos Edusi (en 2022 el Ministerio de Hacienda acordó prorrogar hasta esa fecha el plazo), aunque ahora contará como el resto de administraciones con tres meses más (hasta el 31 de marzo) para presentar expedientes y facturas de lo ejecutado.

Críticas de la oposición

Ya en su momento, los responsables municipales de los fondos europeos explicaron que no todo lo que se devuelva será por no haberlo gastado a tiempo, ya que a ese montante habrá que sumar, por ejemplo, las bajas logradas en las licitaciones de los proyectos. Además, para devolver lo menos posible, el Ayuntamiento ha optado por descartar algunos de los proyectos más ambiciosos desde el punto de vista presupuestario o temporal, y cambiarlos por otros que ya se han ejecutado o por algunos más rápidos de hacerlo. La oposición, por su parte, ha sido muy crítica con la gestión de los fondos. La semana pasada tanto el portavoz del PSOE, Antonio Hurtado, como el de Hacemos, Juan Hidalgo, lamentaron que haya que devolver dinero por no haberlo sabido invertir a tiempo pese a las necesidades de la ciudad.

Las cifras de devolución de la capital cordobesa son similares a las de otras capitales andaluzas como Cádiz, donde su alcalde compareció recientemente para informar de que tendrán que devolver 3,1 millones a Europa.

La filosofía de los fondos

Los fondos de la estrategia Edusi, la iniciativa que la UE puso en marcha en 2014, han tenido que destinarse a proyectos para mejorar la calidad de vida de las ciudades de una manera integrada, buscando una cohesión social que combata la pobreza, apueste por una economía poco contaminante, se optimicen los recursos y se procure la sostenibilidad ambiental.

De los 18 millones de fondos de los que el Ayuntamiento ha dispuesto estos años, 6 millones se programaron en el mandato de la socialista Isabel Ambrosio, mientras que los 12 millones restantes fueron fruto de posteriores convocatorias, siendo ya alcalde José María Bellido. La prórroga concedida por Europa para gastar estos fondos fue una compensación al parón que sufrieron las administraciones y la plataforma de contratación durante la pandemia.

Petición de transparencia

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, reclamó hace unas semanas al gobierno municipal que convocase la comisión social para rendir cuentas de lo ejecutado de fondos Edusi.

El último balance municipal que se ha hecho de manera pública se conoció hace ya un año siendo aún responsable de estos proyectos la delegada Blanca Torrent (ahora están a cargo del concejal Julián Urbano). En aquella comparecencia, Torrent explicó que la mayor parte de los proyectos presentados por Córdoba han estado vinculados con la protección del medio ambiente y la mejora de la eficiencia en la ciudad (5,76 millones); seguidos de la lucha contra la pobreza y la inclusión (5,03 millones); favorecer la transición hacia una economía baja en carbono (3,48 millones) y mejorar el uso y calidad de las tecnologías de la información (2,4 millones).

Algunos de los proyectos de mayor importe financiados con fondos Edusi han sido las obras del Parque de Levante (1,2 millones); la mejora de la administración electrónica (1,3 millones); la conexión de Capitulares y Orive (458.000 euros); la obra del Patriarca; el eje Realejo-San Lorenzo (400.000 euros); o la reforma del parque de El Tablero (1 millón).

Los últimos proyectos que se han retirado han sido la adecuación de la Alameda del Obispo desde el Alcázar, que estaba dotado con 1 millón de euros; la conexión de Córdoba y Cerro Muriano, en una primera fase, por la vía de Almorchón, y un proyecto de digitalización del sector turístico de algo menos de 100.000 euros. El Ayuntamiento eliminó esos proyectos y los sustituyó por la segunda fase del parque de Levante (864.000 euros), y la remodelación de la cuesta del Reventón (160.000 euros) que se hizo en el mandato anterior.