El Ayuntamiento de Córdoba apura el plazo para justificar el gasto de los 18 millones que le concedió Europa en fondos Dusi o Edusi, Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (15 de subvención y 3 millones de financiación municipal). En el año 2022, el Ministerio de Hacienda acordó prorrogar al 31 de diciembre de 2023 el tiempo para gastar estas ayudas cofinanciadas por el Fondo de Desarrollo Regional (Feder), por lo que restan apenas 18 días para que los municipios puedan hacerlo. Después las administraciones tendrán tres meses (hasta el 31 de marzo) para presentar expedientes y facturas de lo ejecutado en Galatea, la aplicación puesta en marcha por el Ministerio de Política Territorial para tal fin, pero ya no podrán gastar nada más.

Los responsables municipales de los fondos europeos están en estos momentos inmersos en ese proceso, por lo que aún desconocen la cifra que tendrán que devolver a Europa de lo que no hayan podido gastar a tiempo de esos 18 millones. Fuentes municipales explican que no es posible saberlo aún y matizan, en cualquier caso, que no todo lo que se devuelva será por no haberlo gastado a tiempo, ya que a ese montante habrá que sumar, por ejemplo, las bajas logradas en las licitaciones de los distintos proyectos. Además, para no tener que devolver dinero o devolver lo menos posible, el Ayuntamiento ha optado por descartar algunos de los proyectos más ambiciosos desde el punto de vista presupuestario o temporal, y cambiarlos por proyectos que ya se han ejecutado o por algunos más rápidos de ejecutar.

Una estimación complicada

Por todo esto tampoco es fácil para la oposición hacer una estimación del dinero que habrá que devolver, ya que son muchos los proyectos originales de los Edusi que se han ido modificando o que han sido sustituidos por otros. También hay algunas iniciativas que directamente fueron descartadas desde que el PP llegó a la Alcaldía en 2029 y no se hicieron, como la de la plaza de Colón, que implicaba la eliminación de parte de las plazas de aparcamiento; o un proyecto de Smart City que tampoco se ha hecho.

Las cifras globales rondan los 16,75 millones licitados en proyectos del total de 18 millones, por lo que, según algunas fuentes consultadas, la devolución podría rondar los 2 millones de euros, por lo que sería muy similar a lo que está ocurriendo en otras capitales andaluzas como Cádiz, donde su alcalde compareció recientemente para informar de que tendrán que devolver 3,1 millones a Europa.

.

La filosofía de los fondos

Los fondos de la estrategia Edusi, la iniciativa que la UE puso en marcha en 2014, han tenido que destinarse a proyectos para mejorar la calidad de vida de las ciudades de una manera integrada, buscando una cohesión social que combata la pobreza, apueste por una economía poco contaminante, se optimicen los recursos y se procure la sostenibilidad ambiental.

De los 18 millones de fondos de los que el Ayuntamiento de Córdoba ha dispuesto estos años, 6 millones se programaron en el mandato de la socialista Isabel Ambrosio, mientras que los 12 millones restantes fueron fruto de posteriores convocatorias, siendo ya alcalde José María Bellido. La prórroga concedida por Europa para gastar estos fondos fue una compensación al parón que sufrieron las administraciones y la plataforma de contratación durante la pandemia.

Reunión de la comisión

El presidente del Consejo del Movimiento Ciudadano, Juan Andrés de Gracia, reclama al gobierno municipal que convoque la comisión social para rendir cuentas de lo ejecutado de fondos Edusi. «Ahora mismo es prácticamente imposible conocer cuánto dinero tendrá que devolver el Ayuntamiento, pero el tema no es tanto saber cuánto se presenta, como saber qué es lo que se va a aceptar», comenta De Gracia, que esta primavera ya urgió a concluir algunos de los proyectos Edusi más retrasados, como el plan de mejora de la eficiencia energética en edificios municipales, el centro de emergencia habitacional en el antiguo hospital Militar, el proyecto de cocina de la Foggara, los dos apartamentos en el antiguo edificio de empleo junto a la Casa de Acogida, la habilitación de un equipamiento público en plaza de San Agustín o la construcción de cuatro carriles bici.